White Street Market | il festival di fashion e street culture

gqitalia

: Da sempre attento a cogliere i cambiamenti del mercato #WHITE, salone patrocinato dal Comune di Milano, si presenta… - chiechiIT : Da sempre attento a cogliere i cambiamenti del mercato #WHITE, salone patrocinato dal Comune di Milano, si presenta… - oldwolf1887 : @white_might @snigskitchen @zelo_street @Otto_English nazi scum - oldwolf1887 : @white_might @snigskitchen @zelo_street @Otto_English nazi scum -

(Di martedì 5 giugno 2018) Mai come in questo momento della storia della moda e del costume lo sportswear e lowear hanno assunto un ruolo di primo piano. Basti pensare ai marchi che vanno per la maggiore oggi, o alla nomina di direttori creativi non proprio del settore moda per marchi che hanno da sempre legato il loro nome al mondo del lusso e dell’eleganza. Ebbene in questo frangente storico arriva a Milano la prima edizione di, ununico per il panorama italiano e pensato per le aziende del mondo sportswear ewear. L’idea nasce dainsieme a due tra i più qualificati interlocutori del settorewear: Paolo Ruffato fondatore di Probeat Agency – l’agenzia di PR tra le più autorevoli nel mondo, e Walter D’Aprile, Cofounder & CEO di nss factory, digital media agency specializzata nel mondosport &. ...