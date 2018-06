Vulcano Kilauea | incredibile devastazione | 159 case distrutte dalla lava mentre un enorme

Strana scoperta sul Vulcano Kilauea : il suo campo magnetico va in direzione opposta - ecco cosa significa : Il vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, ha un campo magnetico che va in direzione opposta al resto del pianeta, hanno svelato gli scienziati. La bizzarra scoperta, che ha mandato in tilt le bussole, ha lasciato perplessi gli esperti, mentre i residenti locali hanno collegato il caso alla tradizione hawaiana che conferisce un significato spirituale al vulcano. Ora gli esperti sono riusciti a spiegare il perché di questo evento ...

Vulcano Kilauea : forte terremoto scuote le Hawaii - record di 500 scosse in un solo giorno per l’isola : Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso la Grande Isola delle Hawaii nella notte italiana. Non è stata emanata alcuna allerta tsunami per la scossa, che è stata tra le più forti dei recenti terremoti avvertiti sull’isola. La scossa si è verificata vicino al Vulcano Kilauea e ha generato una nube di cenere di quasi 2,5 km di altezza. Weston Thelen, del Servizio Geologico statunitense (USGS), ha spiegato: “Quello che sta succedendo qui è ...

Vulcano Kilauea - la lava è indomabile e fa evaporare un intero lago profondo 60 metri [GALLERY] : 1/13 ...

Incredibile alle Hawaii : di tutto il magma in cima al Vulcano Kilauea - ha eruttato solo il 2% : Il volume di lava eruttata dal vulcano Kilauea nel distretto di Puna, nell’angolo sudorientale della Grande Isola delle Hawaii, è difficile da concepire. Finora la lava ha coperto oltre 14 km² di terra, distruggendo almeno 87 case e ingoiando numerose vie di comunicazione fondamentali. Ha anche dato origine ad enormi fontane di lava, alcune delle quali hanno raggiunto i 75 metri di altezza. E le fessure attive stanno emettendo l’Incredibile ...

Vulcano Kilauea - le esplosioni hanno allargato di 10 volte il condotto del cratere - la lava avanza inesorabilmente : 87 case distrutte [GALLERY] : 1/14 ...

Vulcano Kilauea - nuova dichiarazione di stato di emergenza alle Hawaii : la lava continua a divorare le case - ordini di evacuazione obbligatoria [GALLERY] : 1/7 ...

Vulcano Kilauea : comunità inondate dalla cenere - crescono le preoccupazioni per la salute : Le eruzioni esplosive che si stanno verificando presso il cratere Halemaumau in cima al Vulcano Kilauea delle Hawaii stanno sconvolgendo le comunità vicine da settimane e i residenti dell’area richiedono maggiori informazioni su come e quanto le emissioni vulcaniche possano influire sulla loro salute. La cenere ha fatto salire il numero di assenti nelle scuole, nonostante nessun avviso delle autorità vieti la frequenza. Eppure i residenti sono ...

Vulcano Kilauea - dopo 4 settimane di eruzioni - ancora evacuazioni alle Hawaii : la lava ora fa più paura [GALLERY] : 1/10 ...

Hawaii - affascinante fenomeno del Vulcano Kilauea : ecco cosa sono i famosi “capelli di Pele” : Le recenti eruzioni lungo la zona di faglia orientale del vulcano Kilauea stanno distruggendo parti del distretto di Puna, nell’angolo sudorientale della Grande Isola delle Hawaii. Ma stanno dando origine anche ad un fenomeno geologico sbalorditivo, l’ultimo venuto alla luce da quando sono cominciate le eruzioni il 3 maggio scorso: si tratta di sottili filamenti di vetro vulcanico, conosciuti anche come “capelli di Pele”. Secondo la tradizione ...

Vulcano Kilauea - la lava continua la sua distruzione ad un ritmo incredibile : 20 case distrutte in 48 ore - 112 strutture in totale [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Vulcano Kilauea - la lava è inarrestabile : 92 strutture distrutte e 970 ettari di terra incendiati mentre si susseguono terremoti ed esplosioni [GALLERY] : 1/17 ...

Hawaii - lo smog del Vulcano Kilauea imbianca le isole Marshall a 3.700 km di distanza : Il vulcano Kilauea è entrato ormai nella sua quarta settimana di eruzioni e lo smog vulcanico generato dalla sua attività sulla Grande Isola delle Hawaii ha imbiancato le isole Marshall, a 3.700 km di distanza, mentre le autorità avvisano che continuerà a muoversi verso ovest. I meteorologi hanno avvisato i residenti delle isole Marshall con problemi respiratori di restare all’interno delle proprie case mentre compagnie aeree e di navigazione ...

Vulcano Kilauea - nuove evacuazioni : la lava minaccia altre aree residenziali e intrappola un residente - strade ingolfate dai flussi [FOTO e VIDEO] : 1/13 Credit: USGS ...

