Volley femminile | Nations League 2018 Italia tutto cuore con la Serbia | battute 3-2 le

LIVE Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Serbia in DIRETTA. Azzurre all’assalto con le Campionesse d’Europa. Che rimonta!!! Italia avanti 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le Azzurre scenderanno in campo per affrontare le Campionesse d’Europa in una partita da dentro o fuori: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Bisogna compiere una vera e propria impresa contro la corazzata slava ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Paola Egonu sfida Tijana Boskovic - chi è il miglior opposto al mondo? Scontro totale in Italia-Serbia : Paola Egonu contro Tijana Boskovic: questo è lo Scontro diretto più atteso in Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Oggi pomeriggio (ore 16.30) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le Campionesse d’Europa in un incontro decisivo per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six ma ci sarà una partita dentro la partita. La sfida totale tra i due opposti rappresenta il tema caldo della ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia da trincea - sfida alla Serbia Campionessa d’Europa! Serve la vittoria per sperare nella Final Six : Oggi pomeriggio (ore 16.30) l’Italia tornerà in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) per affrontare la Serbia nella decima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre se la dovranno vedere con le Campionesse d’Europa (e vicecampionesse olimpiche) in un incontro da urlo e che non ammette repliche per la nostra Nazionale, obbligata a vincere per rimanere aggrappata alla speranza di qualificarsi alla Final Six. Dopo ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Anna Danesi commenta il girone dell’Italia alla Volleyball Nations League Nel quarto round della Volleyball Nations League la nazionale italiana Femminile tornerà in campo domani per il big match contro la Serbia (ore 16.30): match trasmesso in differita su Raisport + Hd (ore 22.35) e in diretta su streaming su Rai Sport Web. La sfida contro le vice campionesse olimpiche proietterà Chirichella e compagne nella fase decisiva del torneo: i ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - serve il colpaccio! Sfide da urlo con Olanda e Serbia - due vittorie per sognare la Final Six : L’Italia sarà impegnata a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 5 al 7 giugno dove giocherà la quarta tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre dovranno affrontare Serbia, Olanda e Repubblica Dominicana: tre avversarie di assoluto spessore che metteranno a dura prova le azzurre, costrette a vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci dall’impresa ...

Volley : A2 Femminile - Casalmaggiore annuncia Ilaria Spirito : Casalmaggiore , CREMONA, -Dopo aver presentato il tecnico Marco Gaspari la la VBC Pomì Casalmaggiore ha ufficializzato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltari nella prestigiosa cornice della ...

Volleyball Nations League Femminile – Al via martedì la Pool di Rotterdam : l’Italia sfida la Serbia : Volleyball Nations League Femminile: martedì Italia-Serbia apre la Pool di Rotterdam Giornata di allenamento per la nazionale italiana Femminile, sbarcata ieri a Rotterdam, sede di gioco del quarto round della Volleyball Nations League. Una tappa fondamentale per le azzurre di Davide Mazzanti, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. Sulla carta la Pool olandese si preannuncia la più dura, Malinov e compagne infatti ...