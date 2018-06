Volkswagen si impegna non finanziare più test sugli animali per studiare gli effetti delle emissioni diesel.Lo rivela il New York Times, segnalando che l'impegno è stato preso con l'organizzazione Peta (per il trattamento etico degli animali). Volkswagen, già travolta dallo scandalo delle emissioni truccate,ha commissionato studi sui macachi, chiusi per ore a respirare i gas di scarico delle auto Il tutto per dare validità scientifica alla difesa dei motori diesel rispetto agli effetti su ambiente e persone.(Di martedì 5 giugno 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Volkswagen stop