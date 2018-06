Vittorio Brumotti ricomincia da Annachiara Zoppas

Vittorio Brumotti esce allo scoperto : la nuova fidanzata è Annachiara : Vittorio Brumotti ha dimenticato Giorgia Palmas: chi è la nuova fidanzata Annachiara Zoppas Vittorio Brumotti esce finalmente allo scoperto con la nuova fidanzata, Annachiara Zoppas. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, i due sono stati beccati dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 giugno. L’ex fidanzato di Giorgia Palmas è stato sorpreso […] L'articolo Vittorio Brumotti esce allo scoperto: la nuova fidanzata ...

Giorgia Palmas : “Io - innamorata di Filippo Magnini. Con Vittorio Brumotti non siamo rimasti amici” : Giorgia Palmas racconta del suo amore per l’ex nuotatore Filippo Magnini e lo fa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Giorgia ammette di essere “felice e molto innamorata”. E i due hanno ufficializzato la loro storia con una apparizione sul red carpet e alcune Stories pubblicate su Instagram. E quanto all’ex fidanzato, Vittorio Brumotti, Giorgia spiega: “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. È stata una bella ...

Via ai festeggiamenti - in arrivo anche Cristina D'Avena con i Gem Boy e 100% Vittorio Brumotti : Tra gli spettacoli laici più attesi che faranno da contorno ai tradizionali riti religiosi che omaggiano l'immagine lignea del XIV secolo venerata dal 1703, c'è il live gratuito di un'icona pop come ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano : un murale al posto delle minacce : Questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Vittorio Brumotti esce allo scoperto con una ragazza misteriosa : Dopo la fine della storia d’amore con Giorgia Palmas Vittorio Brumotti è stato pizzicato dal settimanale” Chi” in compagnia di una mora. Tra il biker e la ricciolona sconosciuta sono volate coccole e gesti d’affetto. Camicia scozzese, jeans, capelli raccolti con un codino sulla nuca per lui, total look nero e capelli sciolti per lei. La coppia si è scambiata baci affettuosi prima di salutarsi e tanto è bastato ai paparazzi per far ...