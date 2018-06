Vittoria | Pd contro trasferimento dei Vigili del Fuoco

Amichevoli Nazionali - il Marocco è fantastico : che Vittoria contro la Slovacchia - ok il Cile : Amichevoli Nazionali – Non solo l’Italia in campo nelle Amichevoli delle Nazionali, la squadra di Mancini non è andato oltre il pareggio contro l’Olanda. Nelle altre partite successo fantastico del Marocco contro la Slovacchia, in svantaggio dopo il gol di Gresus, il Marocco ribalta tutto nei minuti finali con El Kaabi e Belhanda. vittoria nel finale anche per Cile, contro la Serbia decide Maripan ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. Azzurri contro l'Albiceleste di Velasco - serve la Vittoria! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Argentina in DIRETTA. Azzurri contro l’Albiceleste di Velasco - serve la Vittoria! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli Azzurri tornano in campo a San Juan per affrontare i padroni di casa, ancora a secco di vittorie in questa competizione. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia del quinto successo per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Six: dopo l’inatteso ko contro il ...

Carmen Ferreri/ Amici 2018 - lo scontro a distanza con Emma e il profumo di Vittoria : Tensione alle stelle ad Amici 2018, Carmen Ferreri pronta a guardare lontano, alla vittoria, non prima di aver risolto i suoi scontri con Emma Muscat. Cosa vedremo stasera?(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:19:00 GMT)

Roland Garros 2018 : Camila Giorgi sfiora la Vittoria - poi cede 8-6 al terzo set contro Sloane Stephens : Finisce con tantissimi rimpianti al terzo turno il Roland Garros di Camila Giorgi. La marchigiana viene sconfitta in tre set 4-6 6-1 8-6 dopo quasi due ore e mezza di gioco dall’americana Sloane Stephens, numero 10 del mondo e vincitrice degli ultimi US Open. Purtroppo l’azzurra si è trovata due volte a servire per il match nel terzo set, ma non ha mai sfruttato la grande occasione. Stephens inizia meglio la partita e trova il break ...

Le Pen si congratula con Salvini : "Vittoria contro l'Ue" : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, si è congratulata con la Lega e con Matteo Salvini per la formazione del governo con il M5s. Per la presidente del partito sovranista d'oltralpe si tratta di "una vittoria della democrazia contro le intimidazioni"

Amici 17 : anche semifinale e finale di domenica - la Vittoria di Maria De Filippi (contro Canale 5) : "Se potessi scegliere la collocazione, sceglierei la settimana e non il sabato sera, quest'anno a maggior ragione". "Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa". "Amici è cambiato a causa del sabato". In occasione del lancio del serale della 17esima edizione di Amici, Maria De Filippi esprimeva pubblicamente con queste parole le sue perplessità per la conferma del programma nella collocazione del sabato sera, con irrimediabile ...

Sanità : Zaia - da sentenza Consulta Vittoria storica contro i tagli lineari : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Una vittoria storica. Non la si può definire diversamente”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia definisce la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l’incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, dichiarando illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 ...

Sviluppo del sud-est - incontro a Vittoria : L'iniziativa patrocinata dalla Camera di Commercio del sud-est ha parlato di eccellenze, reti e logistica per lo Sviluppo