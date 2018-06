VIDEO Marco Cecchinato leggendario | sconfitto Novak Djokovic | semifinale al Roland

U&D news - Marco Firpo confessa : 'dopo l'intervento al cuore ho pensato a Gemma' VIDEO : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che si è di recente occupato della pace tra Gemma Galgani e Tina Cipollari [Video]. Le ultime novita' svelano che Marco Firpo, ex protagonista del trono over ha rilasciato delle forti dichiarazioni a Di Più dopo la sua operazione a cuore aperto. U&D: Marco Firpo parla del suo intervento al cuore I protagonisti di Uomini e Donne ...

DIRETTA / Roland Garros 2018 Cecchinato Djokovic (6-3) streaming VIDEO e tv : Marco prende il vantaggio! : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: nei quarti di finale del torneo il tennista palermitano continua a sognare e sfida oggi Novak Djokovic, campione qui due anni fa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Un compleanno speciale per Dodi Battaglia in concerto a Bellaria con Il Volo - Marco Masini e gli altri (VIDEO) : Dodi Battaglia in concerto a Bellaria festeggia un doppio compleanno con tanti amici. Accolto da una torta a piani, l'ex chitarrista dei Pooh ha portato avanti uno spettacolo ricco di emozioni che ha condotto con suo figlio Daniele, presentatore della serata speciale dedicata ai suoi primi 50 anni di carriera. Ad affiancarlo è stato anche Stefano D'Orazio, ex Pooh, unico del gruppo a raggiungerlo sul palco. Come dichiarato dall'artista alla ...

U&D ultima puntata : il chiarimento di Nilufar - scontro tra Marco e Gemma VIDEO : Oggi, 1 giugno 2018, andra' in onda l’ultima puntata [Video] del talk dei sentimenti guidato dalla storica Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nella puntata del trono over potremmo assistere anche alla confessione della ex tronista Nilufar Addati riguardo la relazione segreta avuta con Stefano Guglielmini, suo ex corteggiatore. La vicenda potrebbe finire nelle aule di un tribunale. Pare che Stefano sia ...

Chi è il nuovo Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e cosa intende fare VIDEO : Ieri è nato il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, dopo le tribolazioni che tutti conosciamo. Il nuovo Ministro dell'Istruzione è Marco Bussetti, simpatizzante leghista, milanese di origine ma varesotto d'adozione. Vediamo qual è la sua formazione e quali sono i punti del famoso Accordo di Governo che dovra' mettere in pratica nel corso della Legislatura. Chi è Marco Bussetti Le informazioni riguardanti il nuovo Ministro non sono ...

Il padre di Marco Simoncelli / VIDEO : "Il Sic58 mi tiene ancora vivo" : Il padre di Marco Simoncelli, Video: "Il Sic58 mi tiene ancora vivo". Dopo la tragedia nel 2011 Paolo Simoncelli ha continuato a lottare per far vivere il ricordo del figlio scomparso.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:06:00 GMT)

Premio "Speciale Scuole 2018" la classe IIIA della S.M. Marconi di Biella alla 13a edizione del VIDEO Festival Imperia : Il 12 maggio si è conclusa la 13esima edizione del Video Festival Imperia. 2017 le opere in concorso, provenienti da 102 paesi. A conquistare il Premio "Speciale Scuole 2018" la classe IIIA della S.M. ...

Laura Chiatti canta per Marco Bocci commosso ad Amici - VIDEO della sorpresa romantica in A mano a mano : sorpresa all'insegna del romanticismo alla semifinale di Amici del 27 maggio: Laura Chiatti canta per Marco Bocci commosso ed emozionato nello studio del talent show di Canale5, in cui è tornato dopo il ricovero della scorsa settimana. L'attore ha ricevuto la sorpresa della moglie, che insieme alla conduttrice Maria De Filippi ha organizzato una dedica d'amore in musica sulle note di un classico di Rino Gaetano. La Chiatti, sposata dal ...

Ecco come sta Marco Bocci dopo essere stato dimesso dall'ospedale VIDEO : Un consueto appuntamento dedicato ad un famoso e bellissimo attore che alcune settimane fa è finito d’urgenza in ospedale, perché ha fatto i conti con dei problemi di salute: si tratta di Marco Bocci [Video], che dopo giorni di preoccupazioni e ansie, potra' tornare finalmente sul piccolo schermo più forte di prima. Problemi di salute per il marito di Laura Chiatti Lo scorso 8 maggio 2018 uno dei componenti della commissione esterna del serale ...

Marco Giallini papà solo nel VIDEO di Due Destini di Tiromancino e Alessandra Amoroso : A pochi giorni dall'ingresso del singolo in rotazione radiofonica e dal rilascio per il download negli store digitali, arriva il video ufficiale di Due Destini di Tiromancino e Alessandra Amoroso. La clip è apparsa in anteprima sul sito del Corriere della Sera il 22 maggio: come già annunciato, protagonista del video oltre a Federico Zampaglione e alla Amoroso che hanno inciso il duetto per il nuovo album dei Tiromancino, è l'attore Marco ...

Uomini e Donne oggi - Gemma e Marco : 'Voglio andare via' VIDEO : Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma e Marco hanno abbandonato lo studio per un chiarimento, dopo l'intervento di Giorgio che ha scombussolato gli equilibri per l'ennesima volta. Intanto Sossio ed Ursula non convincono il pubblico, sono gia' d'accordo? Ecco tutto quello che è successo. oggi Uomini e Donne: Sossio e Ursula sono gia' d'accordo? Il mistero dei telefonini Si prosegue con la seconda parte del Trono Over di Uomini e ...