Video Italia-Olanda | 1-1 | | highlights e gol della partita | amichevole

Video Gol Italia-Olanda 1-1 : Highlights e Tabellino Amichevole Nazionali 04-06-2018 : Risultato Finale Italia-Olanda 1-1 : Cronaca e Video Gol Zaza,Akè , Amichevole 04-06-2018 Italia-Olanda 1-1, finisce cosi la partita tra le due Nazionali . Sotto una fitta pioggia iniziale, l’italia crea azioni su azioni ma senza incidere molto. L’Olanda trova la forza dopo l’espulsione di Criscito, e dopo essere andata sotto per il gol di Zaza al 67′, riacciuffa di testa il pareggio con Akè. Una grande prestazione ...

TROMBE D'ARIA - TORNADO E GRANDINATE/ Video - Italia nella morsa del maltempo : danni a Noceto : maltempo , allerta gialla nel Nord Italia . Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:03:00 GMT)

