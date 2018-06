Video dei TheGiornalisti all’Arena di Verona con Questa nostra stupida canzone d’amore

MAFIA - MATTEO MESSINA DENARO : BLITZ A TRAPANI/ Video - è uno dei 4 super latitanti d’Italia : MAFIA, BLITZ a TRAPANI contro i fiancheggiatori di MESSINA DENARO: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Sottosegretari e viceministri : i nomi dei candidati di Lega e M5S Video : Il governo giallo-verde formato da M5S e Lega, una volta ottenuta la fiducia al Senato martedì 5 giugno e alla Camera, subito dopo, dovra' nominare la squadra di Sottosegretari e viceministri, oltre ai vertici di alcune importanti societa' partecipate dallo Stato, tra cui la Cassa Depositi e Prestiti e Rai. Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina, 4 giugno, dal Corriere della Sera, al Movimento di Luigi Di Maio dovrebbero andare 5 ...

Vasto - 16enne violentata e ridotta in schiavitù per due anni : arrestati due coetanei. “La ricattavano con dei Video” : violentata e ridotta in schiavitù per due anni, con la minaccia di diffondere le immagini di quegli abusi ripresi a sua insaputa. È l’incubo vissuto da una studentessa 16enne di Vasto, in provincia di Chieti, che dopo quasi due anni ha trovato il coraggio di denunciare quello che aveva subito da due ragazzi di circa 17 anni. I due minorenni sono stati arrestati e si trovano all’istituto di Casal del Marmo di Roma, in attesa di essere ...

Klaus Davi strappa la foto del boss Calabrò in diretta tv : «Il voto dei mafiosi non lo voglio» Video : Klaus Davi ospite del programma 'Sabato e domenica 24' in onda su Rai News 24 strappa in diretta la foto del boss Giuseppe Calabrò. Lo ha fatto parlando della sua proposta di candidatura a sindaco di ...

Calciomercato Milan - squadra da sogno per il 2018? La formazione dei 'desideri' Video : La dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione per rinforzare la squadra nella prossima stagione. L'obiettivo primario è l'acquisto di un attaccante di qualita' che sia in grado di risolvere i problemi offensivi che il Milan ha avuto nella passata stagione. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Alvaro Morata, ma su di lui è molto forte anche l'interesse della Juventus che avrebbe gia' proposto al Chelsea uno scambio con Gonzalo ...

Dalla proposta in diretta tv alle nozze : Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono sposati. I Video dei festeggiamenti : Dopo la proposta di matrimonio in diretta tv (al Grande Fratello vip) venerdì 1 giugno Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono sposati a Villa Ponti, in provincia di Varese. Dopo la cerimonia la coppia ha dato il via ai festeggiamenti che sono durati fino a tarda notte. Tanti i video pubblicati sui social dagli invitati e dagli stessi sposi. Eccone alcuni che immortalano il momento del taglio della torta (sette piani firmati dal pasticcere ...

MATRIMONIO DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ Video : Flaherty fa l'insider - le danze scatenate dei Rodriguez : MATRIMONIO DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK: nozze social per i due vip a tema "Alice nel paese delle meraviglie". Tanti gli amici da Luciana Littizzetto, Luca Onestini a Mara Venier.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:56:00 GMT)

Millie Bobby Brown protagonista del nuovo Video al femminile dei Maroon 5 con Ellen DeGeneres - Gal Gadot e altre star (Video) : I Maroon 5 hanno pubblicato il videoclip del loro nuovo singolo "Girls Like You", e si tratta di una vera e propria celebrazione al femminile: da Millie Bobby Brown – che è la più giovane del video – a Gal Gadot, da Mary J. Blige a Jennifer Lopez, il frontman Adam Levine nel video è circondato da un buon numero di donne del mondo dello spettacolo. Il video comincia con Levine che canta di fronte a un microfono al centro di una stanza, ma ...

ANTONELLA CLERICI PIANGE A LA PROVA DEL CUOCO/ Video : addio tra le lacrime - la vicinanza dei fan : ANTONELLA CLERICI PIANGE in diretta a La PROVA del CUOCO per la sua ultima puntata: il Video dei toccanti saluti al suo pubblico e i messaggi degli amici vip.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Banda dei borseggi : le ragazze dal cappello di paglia | Video : Ieri a Firenze la polizia ha arrestato 4 cittadine bulgare - di età compresa tra i 22 e i 50 anni - fermate dopo che una signora inglese, seduta con il marito al tavolo di un locale, si era improvvisamente ritrovata...

Rinasce il Governo M5S-Lega : annunciata la lista ufficiale dei ministri Video : Come ben sappiamo, l’Italia, negli ultimi mesi, ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, delle prese di posizione istituzionale, dell’insicurezza economica e della rabbia dei cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica [Video], Sergio Mattarella. L’Italia che è rimasta in stallo a subire anche le provocazioni come quelle pronunciate da Jean ...

Gameloft entra a far parte di AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei Videogiochi in Italia : AESVI, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, dà il benvenuto a Gameloft come nuovo membro. Con questo ingresso, sale a 67 il numero di soci dell'Associazione che riunisce al suo interno i produttori di console, gli editori e gli sviluppatori di videogiochi con una rappresentatività totale del mercato di riferimento.Gameloft è leader mondiale nello sviluppo e nella distribuzione di giochi per mobile. Dal 2000 ...

Il nuovo sound latineggiante in Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato : Video - testo e traduzione del singolo : Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo Solo segna il ritorno della band sulla scena discografica internazionale, dopo il successo dello scorso anno con I Miss You. Solo dei Clean Bandit con Demi Lovato ha un nuovo ed inedito sound latineggiante, pronto a dominare le radio nel corso dell'estate e ...

Reggio Calabria - lo straordinario spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [Video] : Ieri sera poco dopo il tramonto in uno scenario magico, sul Lungomare di Reggio Calabria con le acque dello Stretto di Messina colorate da tonalità poetiche tipiche del crepuscolo, un branco con numerosi delfini ha fatto capolino a pochi metri dalla riva, incantando i fortunati passanti. Ecco le bellissime immagini video: Reggio Calabria, lo straordinario spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] L'articolo Reggio Calabria, lo ...