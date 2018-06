Viaggi | l’Egitto ritorna più forte che mai nel mercato turistico

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018)si mette di nuovo in gioco come meta turistica per gli italiani dopo 7 lunghi anni di crisi nel settore. Dopo l’esplosione della primavera araba nel 2011, il continente africano e in particolareha subito un calo nel numero di visite turistiche dovuto alle instabilità politiche e sociali del paese e alla minaccia di attacchi terroristici. Questi ultimi hanno causato una tendenza negativa sull’opinione deiatori europei, che ormai non consideravano più la possibilità diare nell’antico paese dei faraoni. A questi fatti si aggiunse il divieto alle compagnie aeree di operare voli con destinazioni egiziane, decisione che presero anche enti pubblici di diversi paesi e tour operator. Le cifre economiche del settoresono state d’allora molto negative, mettendo a rischio l’economia del paese se si considera che questo settore suppone il 11’5% del PIL ...