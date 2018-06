Vertice Trump-Kim : Singapore designa 'zona speciale' per summit : Il governo di Singapore ha designato dal 10 al 14 giugno la parte centrale della città-Stato come "area di evento speciale" in vista del summit del 12 tra il presidente americano Donald Trump e il ...

Trump : ‘Vertice con Kim Jong-un si terrà il 12 giugno a Singapore. Sarà un successo’ : Il dialogo con la Corea del Nord Sarà “un processo che inizierà il 12 giugno a Singapore” e che “alla fine Sarà coronato dal successo”. Arriva da Donald Trump in persona la conferma che il vertice con Kim Jong-un si terrà. Dopo aver ricevuto alla Casa Bianca il braccio destro di Kim, Kim Yong Chol, giunto a Washington per recapitare la lettera del leader nordcoreano che spiana la strada allo storico summit, il presidente ...

Wsj : la Casa Bianca lavora a un Vertice Trump-Putin : Wsj: la Casa Bianca lavora a un vertice Trump-Putin Wsj: la Casa Bianca lavora a un vertice Trump-Putin Continua a leggere L'articolo Wsj: la Casa Bianca lavora a un vertice Trump-Putin proviene da NewsGo.

Corea - Trump accetta il Vertice : "I colloqui avranno successo" : Alla fine l'incontro tanto atteso ci sarà. Singapore si sta già preparando a ospitare la storia stretta di mano tra Donald Trump e Kim Jong-un. A confermarlo ufficialmente è stato proprio il presidente americano, Donald Trump. Sarà, come già emerso in questi giorni di trattative e preparazione, 12 giugno a Singapore. Per Trump i colloqui tra Usa e Corea del Nord "saranno un percorso" ma "alla fine avranno successo". Nell'incontro con l'inviato ...

Corea del Nord - Lavrov a Pyongyang in vista di Vertice Kim-Trump : Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump Continua a leggere L'articolo Corea del Nord, Lavrov a Pyongyang in vista di vertice Kim-Trump proviene da NewsGo.

Corea del Nord - Lavrov a Pyongyang in vista di Vertice Kim-Trump : Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è arrivato in Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong Ho, nel mezzo dei preparativi del summit tra il presidente Donald Trump e il leader Kim ...

Usa-Corea del Nord - Trump riapre al Vertice con Kim : «Colloqui molto produttivi» : Donald Trump ribadisce su Twitter che il summit con il leader Nordcoreano Kim Jong-un potrebbe comunque svolgersi il 12 giugno a Singapore. «Abbiamo avuto colloqui molto produttivi con la Corea...

TRUMP CANCELLA Vertice CON KIM JONG-UN/ Poi riapre "potrebbe essere il 12 giugno" - Abe "summit indispensabile" : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:49:00 GMT)