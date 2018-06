Venezia : Porto Marghera - incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa - nessun ferito : Venezia, 5 mag. (AdnKronos) – Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona è rimasta ferita. Il metallo liquido è caduto nelle sotto vasche di contenimento, sviluppando fiamme, fumo e vapore. dopo il primo intervento della squadra di soccorso interno, i vigili del fuoco ...

Il Porto di Venezia alla 'Breakbulk Europe 2018' : Anche quest'anno il Porto di Venezia , uno degli scali più importanti a livello Europeo per i traffici breakbulk, partecipa da protagonista alla fiera internazionale ''Breakbulk Europe'' , l'evento ...

Venezia : incendio all’ex Alcoa di Porto Marghera : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – Alle 21.45 circa di domenica sera i vigili del fuoco sono intervenuti in località Fusina nella zona Industriale di Porto Marghera per il malfunzionamento di un forno per la lavorazione dell’alluminio. I pompieri accorsi da Mestre con tre squadre, coordinate da un funzionario, hanno messo in sicurezza l’impianto dove è fuoriuscito dell’alluminio fuso, che ha provocato un principio ...

Venezia : sarà riaperto alle 18 - 30 tratto A4 tra Portogruaro e Cessalto : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – sarà riaperto entro le 18 e 30 il tratto di A4 compreso fra Portogruaro e Cessalto, in direzione Venezia, chiuso in seguito al ribaltamento di una cisterna vuota. Sono in fase conclusiva, infatti, le operazioni di rifacimento di quasi cento metri di barriera laterale distrutti dal mezzo pesante durante l’uscita di strada. La bonifica della porzione di terreno interessata dallo sversamento del gasolio ...

Venezia - AVARIA A NAVE CROCIERA : BLOCCATA NEL CANALE GIUDECCA/ Porto - “eccellenza nella sicurezza” : VENEZIA, NAVE da 40mila tonnellate in AVARIA: il mezzo da CROCIERA fermo davanti alla GIUDECCA. All'interno 1800 passeggeri sono stati trainati via da dei rimorchiatori. (15 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:20:00 GMT)

La bretella ferroviaria per l'aeroporto Marco Polo di Venezia in attesa di firma : Teleborsa, - In attesa di conoscere il nome del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del prossimo Governo, di certo si sa quale atto sarà chiamato a firmare. Si tratta del Contratto di ...

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area 'Ex Platea Lavaggi' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti della risoluzione del contenzioso – dichiara il Presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino – perchè ci permette di continuare nella nostra opera di recupero del waterfront Veneziano, operando una compenetrazione sostenibile e virtuosa delle aree portua

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area ‘Ex Platea Lavaggi’ : Venzia, 7 mag. (AdnKronos) – Entra nel vivo la collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Rete Ferroviaria Italiana. Dopo la firma del protocollo, a febbraio 2018, per l’individuazione degli interventi necessari all’upgrading delle infrastrutture portuali e al miglioramento delle loro connessioni con la rete ferroviaria nazionale, AdSPMAS e RFI hanno siglato un accordo per la risoluzione ...

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area ‘Ex Platea Lavaggi’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Siamo molto soddisfatti della risoluzione del contenzioso ‘ dichiara il Presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino ‘ perchè ci permette di continuare nella nostra opera di recupero del waterfront Veneziano, operando una compenetrazione sostenibile e virtuosa delle aree portuali con quelle residenziali confinanti. Abbiamo un anno di tempo per individuare quali progetti possano ...