Venezia | ennesima truffa ad un’anziana | in soccorso intervengono i cittadini 2

meteoweb.eu

: RT @TgrVeneto: #Venezia #Droga. Ancora una morte per overdose a #Mestre. Vittima un 40enne di #Murano. Inutili i soccorsi del medico rianim… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Venezia #Droga. Ancora una morte per overdose a #Mestre. Vittima un 40enne di #Murano. Inutili i soccorsi del medico rianim… - SinItaTreviso : RT @TgrVeneto: #Venezia #Droga. Ancora una morte per overdose a #Mestre. Vittima un 40enne di #Murano. Inutili i soccorsi del medico rianim… - TgrVeneto : #Venezia #Droga. Ancora una morte per overdose a #Mestre. Vittima un 40enne di #Murano. Inutili i soccorsi del medi… -

(Di martedì 5 giugno 2018) (AdnKronos) – Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in custodia la ladra rumena. Dagli accertamenti effettuati hanno verificato che sulla ragazza pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 agosto 2017 dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ieri sera la giovane è stata portata presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli (Massa Carrara).Stamane il questore Vito Gagliardi ha ringraziato l’uomo che è intervenuto indella anziana, donandogli un cadeau della Questura die congratulandosi per il coraggio e la prontezza di riflessi dimostrata. Come ha affermato sin dal giorno del suo insediamento il Questore Gagliardi, “il cittadino è il nostro azionista di maggioranza ma è anche l’volante sul territorio”. L'articolo...