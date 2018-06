Venezia | da intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro studi del settore 3

Venezia : da intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro studi del settore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I primi risultati dell’accordo si registreranno già a partire dall’anno accademico 2018-2019 quando verranno proposti i primi percorsi formativi nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo, nonché in Master di I e II livello e in un Dottorato di Ricerc

Formazione : Venezia - intesa tra Confindustria e scuole territorio per alternanza : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – è stato siglato oggi tra Confindustria Venezia-Rovigo e gli istituti scolastici ITIS P.Levi-G.Ponti di Mirano e IIS A.Pacinotti di Mestre, il protocollo d’intesa ‘Progetto Apprendistato Nordest” per supportare l’inserimento dei giovani nel mondo de lavoro.L’alternanza scuola-lavoro e l’incentivazione del sistema dell’apprendistato duale sono al centro del protocollo ...

Governo : Confindustria Venezia - OK a possibile intesa Lega – M5S - no a nuovo voto : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un Governo senza ricorrere nuovamente al voto. è quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere ...

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area 'Ex Platea Lavaggi' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti della risoluzione del contenzioso – dichiara il Presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino – perchè ci permette di continuare nella nostra opera di recupero del waterfront Veneziano, operando una compenetrazione sostenibile e virtuosa delle aree portua

Venezia : firmata intesa tra Porto e Rfi per contenzioso area ‘Ex Platea Lavaggi’ : Venzia, 7 mag. (AdnKronos) – Entra nel vivo la collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Rete Ferroviaria Italiana. Dopo la firma del protocollo, a febbraio 2018, per l’individuazione degli interventi necessari all’upgrading delle infrastrutture portuali e al miglioramento delle loro connessioni con la rete ferroviaria nazionale, AdSPMAS e RFI hanno siglato un accordo per la risoluzione ...