Vela – A Malcesine il Campionato Italiano del monotipo Protagonist 7 5

(Di martedì 5 giugno 2018) Ala monotipia è di casa: ilva in scena La Fraglia, Garda Veneto, ospita dall’8 al 10 giugno ildel7.5. Si parte venerdì alle 13 con le prime refole della brezza dell'”Ora”. Si andrà avanti fino alle 15 di domenica. In acqua scenderà la flotta del monoscafo di 7 metri e mezzo firmato da Gigi Badinelli e voluto, in primis, dai fratelli Galloni di Gargnano. Si tratta della sua 21a stagione agonistica, iniziata ancora in inverno con le sfide nel golfo di Salò e organizzate dalla Canottieri Garda, proseguita con le gare del Circolo Nautico di Brenzone, dello Yacht Club di Acquafresca, della Gentlemen’s Cup del CircoloGargnano e dello Yacht Club di Cortina. Campione uscente è “Caipirnha” delle sorelle Navoni (Fraglia Desenzano) che, nel tricolore 2017 ...