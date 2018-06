Vasto | minorenne violentata sotto ricatto e ridotta come schiava

Blastingnews



(Di martedì 5 giugno 2018) Due adolescenti sono stati arrestati dai carabinieri a, per aver commesso atti di violenza sessuale ai danni di una giovane sedicenne, la quale sarebbe stata costretta per due anni a uno stupro continuo,la minaccia di diffusione di alcune foto e video girati a sua insaputa. Le violenze Sono pesanti i reati che gravano sulla testa dei ragazzi diciassettenni: violenza sessuale di gruppo e privata e cessione di sostanze stupefacenti. La tragica vicenda è iniziata verso la fine dell'estate 2016, quando la giovane, ancora quattordicenne, ha intrapreso una relazione con un adolescente poco più grande di lei. I primi rapporti intimi tra i due sono stati ripresi all'insaputa della giovane ragazza, la quale è stata poi ricattata dal suo stesso fidanzato al fine di ottenere ulteriori prestazioni sessuali, prima in solitaria e poi con altri ragazzi. Almeno una volta i ...