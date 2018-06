Vampyr - recensione

eurogamer

(Di martedì 5 giugno 2018) Quella del vampiro è certamente una figura pittoresca, capace di mutare ed adattarsi ad un enorme numero di situazioni. Basti pensare al mostruoso ed ormai vetusto attempato Nosferatu, protagonista dell'omonimo film del '22 liberamente ispirato al romanzo di Bram Stoker, da cui poi venne tratta una pellicola più moderna. E come non menzionare la versione più romantica dei succhiasangue nel celebre Intervista col Vampiro, la trasposizione in salsa cinecomic Blade, quella indirizzata ad un pubblico più "teen" di Twilight o ancora, la disamina del mostro secondo una visione più scientifica ad opera di Del Toro in Nocturna (aka The Strain).Se cinema e letteratura hanno dato il loro contributo per rendere celeberrimo questo mostro spesso tormentato dalla sua condizione di immortale, anche i videogiochi non sono certo da meno. Il nostro medium può vantare la paternità di alcuni dei non morti ...