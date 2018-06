Vampyr divide la critica internazionale? Ecco i voti delle recensioni

eurogamer

(Di martedì 5 giugno 2018) Dopo tanta attesa e una manciata di rinvii il nuovo ambizioso progetto dei creatori di Life is Strange e Remember Me è finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One e possiamo anche dare un'occhiata alledellaavrà convinto tutti i palati?Dopo aver letto la nostra recensione,il responso dei nostri colleghi di tutto il mondo.ha una valutazione di 71,24% su GameRankings mentre sfoggia un più positivo 74 su OpenCritic. Molto simili anche le valutazioni proposte da Metacritic: un 72 per la versione PC e un 73 per quella PS4. Il titolo non ha convinto a pieno tutti i recensori e le valutazioni spaziano dal 90 al 50.alcuni volti racimolati da:Read more…