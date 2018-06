Vampyr disponibile | miglior prezzo e tutti i voti delle recensioni

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) Finalmente èil nuovo progetto dei creatori di Life is Strange e Remember Me su PC, PS4 e Xbox One,. Dopo una lunga attesa è giunto così il momento di scoprire in che modo è stato accolto dalla critica internazionale. Fin da subito si intuisce chenon ha convintovisto che le valutazioni variano dal 90 al 50.perPer esempio su GameRankingha ottenuto una valutazione di 71,24%, mentre su OpenCritic ha conquistato il 74. Anche le valutazioni di Metacritic non sono molto diverse visto che ha assegnato 72 alla versione PC e 73 a quella per PS4. Questi numeri quindi confermano chenon ha convinto. Ecco idi tutte le.GameSpot: 70GamesRadar+: 70IGN: 70Videogamer: 70PC Gamer: 68Destructoid: 60USgamer: 60Game Revolution: 50Game Critics: 90DualShockers: 85Meristation: ...