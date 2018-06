Valerio Mastrandrea ' Tito e gli alieni' è il nuovo film | Una realizzazione

Tito e gli alieni - dal Torino Film Festival alle sale una fiaba fantascientifica con Valerio Mastrandrea : L’Area 51, il suono dello Spazio, e un Professore (Valerio Mastandrea) che, da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo lavorando a un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti. L’arrivo da Napoli dei nipotini Tito (7 anni) e Anita (16), affidati a lui dal fratello morente, porterà all’ingresso in scena degli alieni…o forse no. Tito e gli alieni, opera seconda di Paola Randi (Into Paradiso), sarà nelle sale italiane il 7 giugno ...