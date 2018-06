Vaccini | Bonaccini | “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della

meteoweb.eu

: RT @24emilia: Bonaccini: l'obbligo dei vaccini può essere rivisto se la copertura resterà oltre il 95% - - Fangareggi : RT @24emilia: Bonaccini: l'obbligo dei vaccini può essere rivisto se la copertura resterà oltre il 95% - - chiamamicitta : Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commenta con soddisfazioni i dati sulla copertura dell… - 24emilia : Bonaccini: l'obbligo dei vaccini può essere rivisto se la copertura resterà oltre il 95% - -

(Di martedì 5 giugno 2018) “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore deima contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del tema”. Così il governatoreRegione Emilia-Romagna, Stefano, che oggi in Regione ha annunciato nuove assunzioni nel comparto sanità, replicando alle dichiarazioni dei giorni scorsi del neo-. “Ritieni o no che ci sia un problema se ogni anno calano coloro che si vaccinano? – proseguechiamando in causa la ministra Grillo – E se dici che l’obbligo non risponde al fatto di vaccinarsi, ma noi ti ...