: Nyt: 'Facebook condivide dati utenti con big dei dispositivi mobili' - SkyTG24 : Nyt: 'Facebook condivide dati utenti con big dei dispositivi mobili' - Corriere : Il picnic degli incivili sulla spiaggia di Torre del Greco: l’indignazione su Facebook - stefanoepifani : Alle 16.15 su @Radio1Rai a #fuorigioco parliamo con @Altroconsumo dell’ennesimo scandalo riguardante @facebook e la… -

non ha mai chiesto o ricevutosuglida. Così l'amministratore delegato, Tim Cook, che smentisce seccamente l'articolo del New York Times, secondo cui la società di Cupertino figura tra le aziende tecnologiche che hanno avuto accesso alle informazioni deglisul social media. "Non abbiamo mai richiesto o ricevuto alcun dato", ha detto Cook alla radio Npr:"non è nel business dei. (...). Le cose menzionate dall'articolo del Times (...) sono a noi estranee".(Di martedì 5 giugno 2018)