Le avevano dato 3 mesi di vita per unal seno. Due anni dopocompletamente con l'immunoterapia,cura che seppur in fase sperimentale, è considerata efficace perchè amplia la risposta del sistema immunitario contro il tumore. Alla paziente sono state iniettate 90 miliardi di cellule che uccidono il tumore.Si tratta di un trattamento personalizzato", ha spiegato Steven Rosenberg, capo chirurgo del National Cancer Institute, ma il trattamento potrebbe avere afficacia per tutti i tumori.(Di martedì 5 giugno 2018)