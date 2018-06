Usa - Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter : Il Dipartimento di Giustizia americano presenta un appello contro la decisione del giudice che ha obbligato il presidente Donald Trump a non bloccare dal suo account Twitter gli utenti critici. Il 23 ...

Usa - Trump cancella visita campioni Nfl : 1.51 Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia eagles,campioni della Nfl,dopo che il presidenrte aveva criticato gli atleti che "mancano di rispetto" all'inno nazionale americano. La disputa sull'inno nazionale che gli atleti avrebbbero dovuto ascoltare in piedi va avanti dal 2016,da quando l'ex quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, per protesta contro le violenze della polizia nei confronti degli ...

Gli Usa confermano l'incontro Trump-Kim : 21.35 La Casa Bianca conferma che l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, si terrà il 12 giugno alle 9 del mattino (ora locale,le 3 in Italia) a Singapore. Si tratta del primo incontro tra Trump e Kim. "Ci stiamo preparando attivamente per questo summit", ha detto Sarah Sanders, portavoce di Trump, affermando che "progressi significativi" sono stati fatti nelle discussioni con Pyongyang.

Usa - il ritorno di Melania Trump : la first lady riabbraccia la Nazione dopo 25 giorni : NEW YORK - Di nuovo Melania. Di nuovo in pubblico, di nuovo al centro della scena, di nuovo lei. La first lady, reduce da un digiuno di telecamere lungo oramai 25 giorni, è ufficialmente...

G7 condanna i dazi di Trump. Usa isolati e contro tutti : Intanto anche dalla Cina arrivano segnali chiari sul tema: qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale "non entrera' in vigore" se l'aumento dei dazi Usa proseguira', fa ...

Dazi Usa - monito del G7 : “Preoccupazione e delusione per scelte Trump”. E Pechino : “Così niente accordi” : Donald Trump ancora una volta convitato di pietra nei vertici internazionali. Questa volta il casus belli è stata l’escalation del presidente Usa sui Dazi. Una mossa che quanto meno ha avuto l’effetto di generare una specie di unità tra i vari membri del G7, tutti uniti contro gli Usa in uno dei vertici più tesi e controversi dei tempi recenti. Al termine del quale la presidenza canadese ha diffuso il sommario degli incontri in cui, ...

Cina : sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per summit Trump-Kim

Dazi Usa su acciaio e alluminio - chi pagherà il pegno delle mosse di Trump tra schermaglie e colpi veri : Il primo colpo è partito. È però ancora presto per capire se la prova di forza si esaurirà in qualche schermaglia, alla fine più simbolica che altro, o se lo sconto commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo degenererà in una guerra di tariffe che avrebbe con buone probabilità ripercussioni pesanti sull’economia di tutti i protagonisti. Da venerdì primo giugno i Dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio (10%) e acciaio (25%) sono ...

Wall Street fra Trump - Cina e dazi. Che cosa succederà alla Borsa Usa : ... Multi-asset, sulle prospettive di Wall Street Nel contesto di rumori di sottofondo quali le continue scaramucce commerciali tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, l'andamento dell'economia cinese ...

Mattis - truppe Usa escluse da Trump-Kim : PECHINO, 2 GIU - Gli Usa non stanno negoziando con la Corea del Nord il futuro della presenza delle truppe americane nella penisola, a 10 giorni dallo storico summit di Singapore tra i leader dei due ...

G7 - Giappone : e' stato Usa contro tutti su dazi voluti da Trump : Al G7 per gli Stati Uniti è stato loro contro tutti gli altri. Lo ha detto il ministro delle Finanze Giapponese, Taro Aso, a margine dei lavori dei ministri delle finanze e dei governatori delle ...

