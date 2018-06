USA | Stilista Kate Spade trovata morta a New York

USA - la stilista Kate Spade trovata morta nel suo appartamento : La fashion designer Kate Spade è stata trovata morta nel suo appartamento a Manhattan, New York. Lo hanno fatto sapere fonti della polizia. Vari media hanno anche riferito che apparentemente si tratterebbe di un suicidio, ma la polizia non ha confermato. La stilista aveva 55 anni. Molto amato dai millennials, il suo brand è stato acquisito da Coach nel 2017 per 2,4 miliardi di dollari (circa 2,2 miliardi di euro). Secondo voci riportate dal sito ...