USA | indice PMI servizi migliore delle attese

Borsa Tokyo : indice Nikkei +1 - 16% dopo dati USA su inflazione : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 11 mag - La Borsa di Tokyo ha chiuso la settimana in positivo, nel segno di Wall Street, con gli investitori rassicurati sulle prospettive della politica monetaria americana dopo i dati sull' inflazione . L' indice Nikkei ha guadagnato l'1,16% , +261,30 punti, a 22.758,48 e l' indice Topix e' salito dello 0,98% , +17,34 punti, a 1.794,96. Nel ...

USA : Indice economico di ottimismo IBD/TIPP in crescita a maggio - 53 - 6 punti : ... TIPP , hanno pubblicato l' Indice IBD/ TIPP sull' ottimismo economico , che misura il livello di fiducia del consumatore e il suo ottimismo in relazione all'economia. L' Indice si è attestato a maggio a ...

USA - frena l'indice dei servizi - report ISM : In frena ta il settore terziario americano. l'indice ISM dei servizi elaborato dall'Institute for Supply Management si è attestato a 56,8 punti dai 58,8 del mese precedente. Le attese del mercato erano ...

Quindicenne si suicida dopo un brutto voto. Il messaggio ai genitori : "ScUSAtemi per non essere stato all'altezza" : Andava male a scuola e per lui questo era un peso insopportabile nei confronti della famiglia, tanto da decidere di farla finita. Si è suicidato lanciandosi dal quarto piano della palazzina dove abitava con i genitori in centro a Mantova, il ragazzino di 15 anni trovato esanime, oggi pomeriggio, nel cortile interno dopo un volo di 12 metri.Inutili i soccorsi. Il 15enne è morto un'ora dopo al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma ...