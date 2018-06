Usa | il Pentagono | “Intelligenza artificiale contro gli attacchi nucleari”

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Ilsta aumentando gli investimenti in intelligenza. L’obiettivo è creare un programma in grado di predire un eventuale attacco missilistico nucleare. Lo riporta Reuters. Non ci sono conferme ufficiali, ma “una mezza dozzina di fonti” parlano di “diversi progetti” di questo tipo. L’intelligenzaraccoglierebbe ed elaborerebbe dati (tra i quali le immagini satellitari) con un’accuratezza molto superiore alle capacita’ umane. In sostanza, il software andrà a caccia di segnali che possano indicare i preparativi per il lancio di missili. Il compito dell’intelligenza, quindi, sarà analizzare. Mentre la decisione dellemisure resta saldamente nelle mani delle autorità umane. Sarà, come avviene oggi, il governo a scegliere se aprire contatti diplomatici o preferire l’opzione militare, ...