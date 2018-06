Uomini e Donne | Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni rivelano | E’ stata

Uomini e Donne - l'amicizia tra Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni : A Uomini e Donne nascono amori, ma anche nuove amicizie. Come quella tra Giordano Mazzocchi e Luigi Matroianni. I due ex partecipanti al dating show di Maria De Filippi, oltre a essere usciti dagli studi con le loro nuove fidanzate, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, si sono molto legati, diventando buoni amici. In un video postato su Instagram da Raffaella Mennoia i due scherzano e parlano della loro esperienza all'interno della ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi al top? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo

Uomini e Donne : scontro a distanza tra Luigi Mastroianni e Lorenzo : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi ancora rivali dopo UeD Non c’è pace per Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. I due protagonisti dell’ultima parte della stagione del Trono Classico di Uomini e Donne si sono contesi per mesi le attenzioni di Sara Affi Fella, che ha deciso di lasciare la trasmissione con Luigi spiazzando tutti. Per mesi infatti Riccardi era stato considerato il preferito della 21enne. In questi giorni dopo la ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : estate d'amore per la dama? Arriva la sua promessa ai fan (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è pronta a godersi la sua estate, forse d'amore, e fa una promessa ai tanti fan su Facebook

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni pronti a un grande passo : la segnalazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni preoccupano il web ma la verità è un'altra: la coppia è pronta a un grande passo

Uomini e Donne - l'indiscrezione : 'Gemma e Giorgio continuano a frequentarsi' Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di alcune voci che stanno girando nel web in queste ore su Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due protagonisti del trono over, infatti, ieri sono ritornati nuovamente sulla cresta dell'onda a causa di alcune indiscrezioni pubblicate da una nota rivista nazionale sul loro rapporto e sul loro futuro. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Menzogne o verita'? Tutti ...

“Lei non c’era”. Uomini e Donne : Luigi - è già crisi con Sara Affi Fella? Ai fan non è sfuggito quel dettaglio in uno dei giorni più importanti della sua vita : Ormai attraverso i social i fan tengono tutto e tutti sott’occhio. E se i vari vip sono sempre più portati a condividere tutto, i loro follower sono sempre più attenti a notare i particolare. Ed ecco quindi che proprio da uno di questi particolari è subito partita la bomba di una crisi tra Luigi di Uomini e Donne e la sua Sara Affi Fella. Andiamo con ordine: lo scorso 2 giugno Luigi ha inaugurato la stagione estiva del suo locale, ...

Uomini e Donne - Luigi ha inaugurato il suo locale : perché non c’era Sara : Uomini e Donne: perché Sara non era presente all’inaugurazione del locale di Luigi Mastroianni Lo scorso 2 giugno Luigi di Uomini e Donne ha inaugurato la stagione estiva del suo locale: il risto pub Case Cancelleri Story di Scordia, in Sicilia. Alla serata non sono mancati Nilufar e Giordano e pure il fratello di Mazzocchi, […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi ha inaugurato il suo locale: perché non c’era Sara proviene da ...

Marco Firpo - Uomini e Donne/ "Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!" - e sull'intervento dice che… : Marco Firpo, Uomini e Donne, trono over: l'ex cavaliere genovese parla del suo dramma: "Il mio cuore ferito aspetta Gemma Galgani!", e sull'intervento dice che…

Uomini e Donne - Lorenzo lascia dei like a Sara - il nuovo fidanzato Luigi gli risponde su Instagram : Uomini e Donne anche per questa stagione è finito, ma i postumi delle scelte dei tronisti continuano a tenere banco, specialmente sui social. Sara Affi Fella ha scelto al suo fianco Luigi Mastroianni, ma a quanto pare il rivale di quest'ultimo, Lorenzo Riccardi, non si sta arrendendo, e continua a corteggiarla sui social. È nato quindi uno scontro e Luigi ha deciso di rispondere. C'è chi sente il bisogno di provocare... poi ...

Uomini e Donne - Marco Firpo dopo l'operazione al cuore : "Ho pensato a Gemma" : Marco Firpo ha concluso la sua esperienza a Uomini e Donne a causa di un delicato intervento al cuore, che ha dovuto subire. Il cavaliere del programma di Maria De Filippi ha dovuto quindi abbandonare la sua avventura e la 'sua' Gemma Galgani, che grazie a lui ha dimenticato Giorgio Manetti. Intervistato dal settimanale DiPiù, Firpo ha raccontato dell'estate d'amore insieme a Gemma, trascorsa in Liguria. Lei era stata in grado di dargli ...

Uomini E DONNE/ Oggi - 4 giugno - non va in onda : i protagonisti tornano a settembre ma... (Trono Classico) : UOMINI e DONNE finisce in panchina fino a settembre e Oggi, 4 giugno, non va in onda: quali saranno i nuovi protagonisti della prossima edizione del trono classico?