Uno studio sulla Generazione Z in Cina fa crollare le nostre certezze su social e

Uno studio svela come le statue giganti dell'Isola di Pasqua hanno indossato il cappello : I cappelli di pietra pukao delle gigantesche statue Moai sull'Isola di Pasqua sono stati posti sopra le teste sfruttando la fisica

Uno studio svela come le statue giganti dell’Isola di Pasqua hanno indossato il cappello : (foto: Sean Hixon) Intrigo, enigma e mistero: l’Isola di Pasqua, o Rapa Nui nella lingua nativa, una piccola regione appartenente al Cile, nota per le sue statue giganti (i Moai), non smette di stupire gli scienziati e gli estimatori. Oggi un team di fisici e archeologi guidato dalla Penn State University ha svelato come hanno fatto le antiche popolazioni locali a porre i cappelli di pietra da 13 tonnellate, chiamati pukao, sul capo ...

Rischio pandemia influenzale - Uno studio mette sotto accusa i cani : La capacità dei virus dell'influenza di effettuare il cosiddetto salto interspecie, passare cioè da una specie animale all'altro, rappresenta una concreta minaccia per la salute dell'uomo. Gli ...

Meteorite colpì la Terra ma la vita rinacque subito : Uno studio rivela : Trentacinque miliardi di anni fa, un asteroide di 10 chilometri fu l’artefice della scomparsa del 75% di tutti gli organismi viventi presenti sulla Terra in quel periodo. Fu un impatto drammatico: inverno nucleare, piogge acide, tsunami, copertura totale del sole e sconvolgimento delle correnti oceaniche furono tutte conseguenze di questo singolo evento. La vita quindi, dopo questi eventi, ebbe forti difficoltà a tornare alla luce: il cratere di ...

No - Kim Kardashian e l’inventore dei bitocin non hanno scritto alcUno studio insieme : (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images) Un nome che vediamo ovunque, dai social media alle pagine del gossip. È quello di Kim Kardashian, famosissima star statunitense e influencer di successo, che paradossalmente è finito in un studio scientifico, appena pubblicato su una rivista chiamata Drug Designing & Intellectual Properties International Journal. E come se non bastasse, tra gli autori di questo fantomatico studio ci sarebbe anche quello di ...

Nell'antichità la popolazione maschile si è dimezzata - Uno studio di Stanford spiega il perché : Nello studio infatti si legge: "Se la primaria forma di competizione socio politica sono le i gruppi di consanguinei strutturati in società patriarcali, le morti nella competizione tra i gruppi non ...

Gli integratori e i multivitaminici più popolari non hanno effetto sulla salute : Uno studio smonta i benefici : Sono decine di milioni le persone che nel mondo ricorrono agli integratori alimentari e ai multivitaminici. Per tanti tali sostanze avrebbero la capacità di allontanare molti rischi per la salute, ma ora un team congiunto di ricercatori ...

Uno studio smonta i benefici di integratori alimentari e multivitaminici : Pillole, d’ogni forma e colore. Vitamine, calcio, sali minerali, antiossidanti. Una routine quotidiana per sempre più persone in Italia e nel mondo, che dovrebbe proteggere l’organismo dallo stress, dallo scorrere del tempo, dall’inquinamento e dai pericoli della vita moderna. Ma che purtroppo sembra invece sostanzialmente inutili. Gli indizi continuano ad accumularsi da tempo, ma un nuovo studio del St. Michael’s Hospital e ...

Infarto - a salvarvi la vita è anche il pisolino : lo svela Uno studio svedese : Un sonnellino può cambiare la vita. Anzi, la può salvare. Esiste una relazione stretta tra sonno e mortalità. Come evidenzia il Giornale, uno studio del Journal of Sleep Research, che si basa su dati raccolti dai ricercatori dell' Università di Stoccolma e dell' Istituto Karolinska in Svezia, ha ana