UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dall’11 al 15 giugno 2018

Isernia - nuova vita per il laghetto comUNAle : Ripulita la vasca che sorge all'interno della villa e che da sempre ospita oche e cigni. L'intervento rientra in un più vasto piano di decoro urbano portato avanti dall'amministrazione Isernia. Torna ...

Polemica sul presidente Duterte : invita UNA donna sul palco e si fa baciare sulle labbra : Polemica sul presidente Duterte: invita una donna sul palco e si fa baciare sulle labbra Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: a un evento a Seul ha baciato sulle labbra davanti al pubblico una lavoratrice filippina che aveva scelto a caso tra la folla. Pioggia di critiche contro di lui: “Spregevole esibizione […] L'articolo Polemica sul presidente Duterte: invita una donna sul palco e si fa baciare sulle ...

Polemica sul presidente Duterte : invita UNA donna sul palco e si fa baciare sulle labbra : Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: a un evento a Seul ha baciato sulle labbra davanti al pubblico una lavoratrice filippina che aveva scelto a caso tra la folla. Pioggia di critiche contro di lui: “Spregevole esibizione di sessismo e un grave abuso di autorità”.Continua a leggere

UNA VITA anticipazioni : ELVIRA e SIMON a letto insieme ma… : Nelle prossime puntate di Una vita, che vedremo su Canale 5 tra pochissimi giorni, è in arrivo un tenero momento tra SIMON (Jordi Coll) e ELVIRA Valverde (Laura Rozalen), i due infatti approfitteranno del poco tempo che hanno a disposizione per fare l’amore! Ma come si arriverà a tutto ciò? È giusto fare una breve sintesi dei fatti appena accaduti per capire le dinamiche future che porteranno il maggiordomo e la figlia del Colonnello ad ...

Filippine - polemica sul presidente Duterte. Invita due lavoratrici sul palco e ne bacia UNA sulle labbra : polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita in Seul, in un incontro con la comunità filippina locale, il leader 73enne ha baciato sulle labbra una lavoratrice emigrata. Duterte ha Invitato due giovani donne a salire sul palco, le due eccitate e imbarazzate, si sono avvicinate al presidente che ne ha abbracciata una e ha chiesto all’altra di baciarlo sulle labbra. Qualche esitazione, poi il contatto tra ...

Tumore del rene : nivolumab in associazione con ipilimumab offre UNA qualità di vita migliore : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha presentato i risultati dei ‘patient-reported outcomes’ dello studio di Fase III CheckMate -214, in pazienti a rischio intermedio o sfavorevole con carcinoma a cellule renali avanzato trattati con la combinazione dei due farmaci immuno-oncologici nivolumab in associazione con ipilimumab, a basso dosaggio (1 mg/kg), rispetto a sunitinib, in un follow-up di oltre due anni. I pazienti di questo studio ...

Anticipazioni UNA VITA : il ritorno di Pablo - l’ira di Rosina sul genero : Anticipazione Una Vita: Pablo torna ad Acacias senza Leonor e Rosina lo affronta duramente Le Anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Pablo. Finalmente il Blasco torna ad Acacias, dopo aver ottenuto l’indulto grazie all’intervento di Felipe. Non appena il figlio di Guadalupe giunge nel piccolo paesino spagnolo, tutti gli abitanti sono contenti di […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: il ritorno di Pablo, l’ira ...

UNA VITA anticipazioni : ARTURO scopre la relazione tra ELVIRA e SIMON : Tra non troppo tempo, a Una Vita, ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) scoprirà nel peggiore dei modi la relazione in corso tra la figlia ELVIRA (Laura Rozalen) e il maggiordomo SIMON Gayarre (Jordi Coll). Tutto avrà inizio quando Susana (Amparo Fernandez) ricatterà il figlio SIMON per costringerlo ad abbandonare per sempre il quartiere di Acacias… Le anticipazioni su questa trama segnalano infatti che la sarta scoprirà la tresca in corso tra ...

UNA VITA : le trame dal 4 all’8 giugno 2018 – Anticipazioni : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a venerdì dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 4 all’8 giugno 2018 Simon continua a interessare Elvira, la quale vorrebbe scoprire il suo segreto. Il […] L'articolo Una Vita: le ...

UNA VITA anticipazioni - puntate spagnole : Cayetana seduce Fernando : Teresa non ha ancora finito di soffrire, le anticipazioni Una Vita sulle puntate spagnole lo mostrano chiaramente. Non basta il dolore che la Sierra prova per la recente perdita, almeno lei ne è convinta, dell’amato Mauro. La dark lady di Acacias approfitterà del nuovo marito della maestrina, visto che il matrimonio dell’amica non verrà consumato. anticipazioni spagnole Una Vita: Teresa sposerà Fernando Mondragon Teresa arriverà ...

UNA VITA - anticipazioni : Mauro chiede a Teresa di sposare Fernando : Una Vita Presto il pubblico di Una Vita vedrà una sposa vestita di nero all’altare: Teresa sposerà davvero Fernando, ma lo farà portando addosso i segni di un lutto drammatico. La maestra deciderà di diventare la moglie dell’uomo poiché convinta che il suo Mauro sia morto. Tutto ciò avverrà tra qualche tempo, ma l’ombra di quelle nozze sarà presente più che mai nelle puntate in onda la prossima settimana, con Mauro che si ...

Morta la scrittrice e autrice Tv - Alessandra Appiano. UNA VITA tra libri e volontariato : E' Morta a Milano, a 59 anni, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Appiano. La causa della morte, stando alle indagini, sarebbe "un gesto volontario". Nata ad Asti, Appiano ...

Piazza San Carlo - un anno dopo. Come evitare UNA nuova tragedia : “Quello che è accaduto un anno fa ci ha cambiato la vita”. A dirlo ad Agi, riferendosi alla tragedia di Piazza San Carlo a Torino, è Mimmo D’Alessandro, il cofondatore di D'Alessandro & Galli. La società organizza alcuni dei concerti più importanti in Italia, Come le due date di Roger Waters il prossimo luglio a Lucca e al Circo Massimo di Roma e, nel recente passato, gli show di Vasco Rossi ...

Papa incontra l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare : “Siete UNA ‘palestra’ di vita attraverso la lezione della sofferenza” : “Voi siete chiamati ad essere una ‘palestra’ di vita, soprattutto per i più giovani, contribuendo a educarli a una cultura di solidarietà e di accoglienza, aperta ai bisogni delle persone più fragili. E questo avviene attraverso la grande lezione della sofferenza: una lezione che viene dalle persone malate e sofferenti e che nessun’altra cattedra può impartire. A voi tutti dico grazie e vi invito a continuare il vostro impegno come ...