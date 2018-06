Una domenica tra le rose antiche del Monferrato

Mercatino - ciliegie - auto d'epoca e Corpus Domini : Una domenica da non perdere nel savonese : Non sapete cosa fare in questo weekend del 2 giugno? Ecco tutti gli eventi che animeranno la riviera savonese. Albenga: Tutto pronto per la 19esima edizione della rassegna di Poesia Dialettale Ligure, ...

AIGAE : domenica 3 Giugno - Una bellissima escursione condurrà bambini e ragazzi down o con disabilità cognitiva a vedere Una delle meraviglie dell’Italia : “Domani a Milano un’esperienza unica. escursione teatrale attraverso gli splendidi vigneti, i laghi e i suggestivi boschi naturali del Parco della Collina di San Colombano al Lambro dove avranno luogo momenti di gioco – ha dichiarato Umberto Petranca, Guida AIGAE della Lombardia – e letture teatrali a tema naturalistico. Ma che cosa è un’escursione teatrale? Di certo non è una semplice escursione, di sicuro non è solo uno spettacolo ...

Milano. Una domenica tra esotismo e favole : Per il secondo appuntamento della nuova stagione di Palazzo Marino in Musica, intitolata “Sentieri d’oriente” e dedicata alle relazioni e

Ambiente : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica Una giornata al mondo delle foreste : domenica 3 giugno il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, ...

Domenica In - Cristina Parodi : «Una stagione difficile - grazie per averci stimolato ad andare avanti» : 'È stato un lungo viaggio , durato otto mesi, pieno di emozioni e anche di momenti difficili '. Inizia così il saluto finale di Cristina Parodi , al termine dell'ultima puntata della stagione di ...

Domenica In - Cristina Parodi si congeda : "È stata Una stagione non facile" : Si è conclusa oggi questa lunga e travagliata edizione di Domenica In con Cristina Parodi al timone. Partita con le più rosee aspettative per i vertici Rai, questa stagione dello storico contenitore Domenicale di Rai 1 doveva essere uno show a più voci con la presenza di Benedetta, sorella al debutto sulla prima rete, Claudio Lippi, Adriano Panatta, Marco Marzocca, Leonardo Fiaschi, Lillo e Greg e Angela Rafanelli. Il progetto, però, ha fatto ...

Nina Moric a Domenica Live : "Non ho bisogno di aiuto - sono Una donna forte. Corona? Non deve sputare odio verso la madre di suo figlio" : Dopo le ultime due partecipazioni al Grande Fratello 15 in qualità di ospite, Nina Moric, fidanzata, o ex fidanzata (ancora non è molto chiaro), di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente di quest'edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso, ha partecipato anche all'ultima puntata di quest'edizione di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.Circa un'ora prima, Luigi Mario Favoloso, invece, ha preso parte al dibattito del ...

Fumo da Una cabina elettrica : domenica di paura alla stazione di Napoli : Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio alla stazione Centrale di Napoli per un corto circuito che ha prodotto l'uscita di Fumo da una cabina elettrica situata all'interno di un locale commerciale. '...

Amaurys Perez a Domenica Live : "Ho fatto la proposta di matrimonio ad Angela in Una discoteca!" : Amaurys Perez, reduce dalla sua esperienza nella tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha presenziato nello studio di Domenica Live, durante l'ultima puntata di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, insieme alla moglie Angela Rende e ai loro tre figli.Il pallanuotista di origini cubane, durante l'intervista, non ha affrontato la questione delle insinuazioni riguardanti la sua fedeltà sull'Isola ...

Barbara D’Urso scossa a Domenica Live : “E’ successa Una cosa” : Barbara D’Urso fa preoccupare tutti a Domenica Live: “Sono scioccata, scusatemi” Momento-paura per Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice è apparsa un po’ scossa. La presentatrice si è così rivolta ai suoi ospiti e al pubblico a casa. Tornando in studio dall’ennesima pubblicità, il popolare volto di Canale5 ha pronunciato […] L'articolo Barbara D’Urso ...

Offerte lampo e in vetrina della domenica : Sandisk - Sony - Samsung - Anker ed Una marea di accessori - : ...Comodino,Corridoio, Confezione da 2, Prezzo: EUR 12,99 Da: EUR 30,00 In offerta a 11,04 Euro Attività all'aperto In offerta a 19,04 Euro -41% 'Yi Discovery 4 K Action Camera WiFi Camera Sport Cam 2.0 ...

Ultimo/ Un nome d'arte che porta fortUna : parola di Niccolò Moriconi (Domenica In) : Ultimo, il cantante torna in televisione a pochi mesi di distanza dopo la grandissima vittoria al Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:06:00 GMT)

MotoGp – L’addio tra Lorenzo e Ducati è sempre più vicino - Domenicali svela : “siamo in Una fase delicata” : Claudio Domenicali, ad Ducati, fa il punto della situazione su Jorge Lorenzo e quello che sembra ormai il suo imminente addio alla Ducati Manca poco più di una settimana al Gp d’Italia. I piloti della MotoGp si godono un po’ di relax prima di affrontare l’importante gara del Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene. A far chiacchiere intanto è ancora la delicata situazione di Jorge Lorenzo in Ducati. Il ...

Rimini - caffetteria Alidangelo : domenica la presentazione del romanzo "LUna di zucchero" : L'esperienza teatrale ha dato modo all'autrice di immergersi in un mondo fantastico dove le storie e le vicende umane prendevano vita con personaggi, dialoghi e luoghi vissuti realmente o inventati. ...