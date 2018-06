Una buona giornata per Putin e la sua visione del mondo

Milinkovic o Pogba : c'è Una buona notizia per la Juventus : TORINO - Una pressione da 60 milioni sul pulsante di accensione e la macchina del calciomercato si mette in moto. Ad avviarla, José Mourinho e il Manchester United, che con la cifra citata hanno ...

Napoli - Hysaj : "L'addio di Sarri non è Una buona notizia". Intanto Verdi è a un passo : Due portieri, Verdi - che sembra davvero ad un passo - e un terzino che possa sostituire Maggio in organico visto che il contratto dell'ex doriano è scaduto: questi gli obiettivi di mercato del Napoli,...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è Una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Sorpresa per gli italiani alla pompa della benzina : Una buona notizia per il weekend : Ancora stabilità sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in sostanziale equilibrio, infatti, per il quinto giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte...

Open d'Italia 2018 : Una coppia inglese in testa - buona partenza per Molinari : ... Sabato 2 giugno terza giornata dalle 12.30 alle 17.30 Studio Golf dalle 17.30 alle 18 , replica terza giornata ore 20.30 Sky Sport 3 ...

Perché insultare Mattarella sui social non è per niente Una buona idea : Se leggete Motherboard probabilmente ne sapete abbastanza del mondo di internet da capire che insultare chiunque su una qualsiasi piattaforma può essere molto rischioso. Se poi si insulta la più alta carica dello Stato, come è avvenuto in questi giorni nei ...

Una buona partenza è tutto - anche nella vita : Lo studio si basa sui più recenti risultati della ricerca nei campi delle neuroscienze, della psicologia dello sviluppo e dell'economia che dimostrano quanto e come gli investimenti nei servizi per l'...

Savona al Mef sarebbe Una buona notizia : Chi in questi giorni, da Bruxelles, da altre capitali europee e da Roma, insiste a richiamare il nascituro governo M5S e Lega al "rispetto delle regole", in particolare del Fiscal Compact, forse non ha chiara la portata della richiesta e le conseguenze da essa derivanti. Oppure, l'ha chiarissima e gioca al tanto peggio, tanto meglio.Oppure ancora, tenta di normalizzare anche M5S-Lega, dopo aver normalizzato Syriza in Grecia. Per provare a ...

Meghan seguirà un apprendistato di 6 mesi per diventare Una buona reale (su consiglio di Elisabetta) : All'indomani del royal wedding, Meghan Markle accetta il consiglio della regina Elisabetta e inizia un "apprendistato" di sei mesi per diventare una buona reale. La neo-duchessa di Sussex, infatti, trascorrerà un periodo sotto la guida di Samantha Cohen, assistente segretaria di The Queen soprannominata "Samantha la Pantera".La Cohen, 49 anni, si sposterà da Buckingham Palace a Kensington Palace, dopo ben 17 anni passati accanto ...

Il governo Conte è Una buona notizia - è giusto che ci provi : Allo stato in cui la situazione politica è arrivata in Italia, non è dubbio che la formazione del governo Conte sia una buona notizia. Messi da parte i catastrofismi e gli allarmismi che riempiono la stampa in questi giorni, è giusto che le forze "antisistema" si misurino finalmente con il "sistema", le sue regole, le contraddizioni della politica. E con la macchina di governo, che è facile criticare da fuori ma che ...

Incidente di corso Salamano : Una notizia buona e tre preoccupanti : E' stato dichiarato fuori pericolo Pietro Presti, il commerciante vercellese di 64 anni, colpito alla testa, lunedì mattina, dal portellone di un mezzo pesante che si è aperto all'improvviso. I medici ...

Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è Una buona notizia per il mondo : Il Venezuela di Nicolás Maduro ha ripetuto il rituale elettorale. «Abbiamo vinto, ancora una volta. Siamo una forza storica trasformata in vittoria popolare, vittoria popolare permanente. Voglio bene questa rivoluzione. Con lei sono nato e con lei morirò […] Ah, quanto mi avete sottostimato!». Così il presidente Venezuelano ha festeggiato la sera di domenica 20 maggio, tra balli e risate il risultato che lo rinnova in carica fino all’anno ...

Simy : 'Siamo concentrati - dobbiamo cercare di fare Una buona partita' : L'Attaccante del Crotone, Simy, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Crotone: 'Siamo concentrati, dobbiamo cercare di fare una buona partita e una bella prestazione, ci servono punti per la salvezza' Comments comments

Eugenio Scalfari lancia Roberto Maroni premier : 'Circola quest'ipotesi. Perché è Una buona soluzione' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari lancia un appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Un nome credibile per Mattarella'. Insomma, il fondatore si auspica che ...