Una balena uccisa da 80 buste di plastica nello stomaco

Thailandia - 80 buste di plastica nello stomaco : muore Una balena pilota : Al largo della costa meridionale della Thailandia , una balena pilota è morta per aver ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica . Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste , spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di gravissimo inquinamento. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino ...

Una balena spiaggiata in Spagna è morta perché aveva mangiato troppa plastica : Una balena che era stata trovata spiaggiata in Spagna lo scorso febbraio è morta perché aveva mangiato troppa plastica. Nel suo stomaco sono stati trovati circa 30 chili di plastica, spazzatura che probabilmente era stata inghiottita dalla balena in mare