Un video dietro le quinte di MXGP PRO con Toni Cairoli | Tim Gajser e Gautier Paulin

Terrore dietro la curva : impatto sfiorato per un soffio tra moto e camion [video] : La saventosa scena immortalata dalla dash cam installata sul casco del centauro Una tranquilla gita in moto sulle strade ricche di curve nel Carmarthenshire, Galles (UK),stava per trasformarsi una vera e propria tragedia per un centauro. Quest’ultimo stava percorrendo il tratto di strada a ritmo sostenuto quando subito dopo una curva cieca si è trovato davanti un grosso autoarticolato che stava procedendo sulla corsia sbagliata. Il tremendo ...

Barbara D'Urso preoccupata per il figlio : ecco cos'è successo dietro le quinte video : Colpo di scena oggi nel corso della diretta [Video]di Domenica Live trasmessa su Canale 5 dove abbiamo visto che ad un certo punto della trasmissione la conduttrice Barbara D'Urso ha chiesto scusa agli spettatori che in quel momento la stavano seguendo da casa in diretta, dicendo che dietro le quinte aveva ricevuto una notizia tremenda che riguardava uno dei suoi due figli che l'aveva sconvolta. ecco cos'è successo in diretta a Barbara D'Urso ...

Var al Giro d'Italia 2018 : Aru penalizzato di 20'' / video - sanzione per scia dietro moto nella cronometro : Fabio Aru penalizzato con la VAR: 20" per scia dietro moto nella cronometro Trento Rovereto, la giuria ha utilizzato le immagini televisive (Giro d'Italia 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:14:00 GMT)

Lucia Orlando fa marcia indietro su Filippo? “Farei l’amore con te” (video) : Lucia Orlando è confusa su Filippo Contri ed i sentimenti che prova per lui. Dopo aver digerito il discorso mattutino del concorrente del GF 15, la commessa ha deciso di aprire i rubinetti sulle sue emozioni. Frasi che colpiscono se si considera quanto ha confidato a Danilo ieri pomeriggio, salvo poi fare marcia indietro nelle ore successive. Lucia Orlando ha infatti ammesso di non sentire sempre le farfalle nello stomaco per Filippo, ma anche ...

video Giro d’Italia 2018 - un tandem folle in Israele! Uno pedala in avanti - l’altro all’indietro! : Episodio curiosissimo durante la seconda tappa del Giro d’Italia 2018. A 56 chilometri dal traguardo di Tel Aviv, infatti, nella corsia opposta a quella in cui marciava il gruppo, ha fatto la sua comparsa un tandem folle: ovviamente due ciclisti in sella ma pedalavano in senso inverno, uno in avanti e l’altro all’indietro! Di seguito il VIDEO. #Giro101 – Absolute nonsense moment pic.twitter.com/hCUb3fvknO — La ...

CATANIA - ARRESTATI GLI ULTRAS FERMATI DURANTE LA TRASFERTA DI MATERA/ video - 20 dietro le sbarre : ULTRAS CATANIA ARRESTATI: scambiarono cittadini per tifosi del Siracusa che vennero picchiati e rapinati. Il fatto avvenne lo scorso 29 aprile, in occasione della TRASFERTA di MATERA(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:36:00 GMT)

Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker - poi si scusa/ video - nessun dietrofront con i paparazzi : Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi le scuse: Video. “Ho detto una cattiveria, ma lei mi ha capita”, ha spiegato la showgirl argentina che ha annunciato di voler andare in terapia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:44:00 GMT)

Ciclismo - Nibali : ‘In certi momenti serve l’onestà di fare un passo indietro’ video : La prima parte di stagione di #vincenzo Nibali non si è conclusa come tutti i tifosi italiani sognavano. Il fuoriclasse del Team Bahrain era tra i grandi favoriti della Liegi Bastogne Liegi [Video], che però non l’ha visto tra i protagonisti. Appena la corsa si è accesa sulla Roche aux Facons il vincitore della Sanremo è uscito dalle prime posizioni del gruppo ed ha raggiunto il traguardo con oltre tre minuti di ritardo. La squadra è però stata ...

Esploriamo il paesaggio nordico di God of War nel nuovo video dietro le quinte : God of War è finalmente disponibile per PlayStation 4 e, dopo avervi proposto la nostra guida, torniamo a vedere un nuovo video dietro le quinte che ci porta ad esplorare il paesaggio nordico che fa da sfondo all'apprezzato gioco.Come riporta Dualshockers, Sony ha pubblicato un nuovo filmato con protagonisti il director, Cory Barlog e l'attore inglese che ha donato la voce a Kratos, Chris Judge, mentre intraprendono un intenso viaggio nella ...

Cosa c'è dietro la morte del dj svedese Avicii? I suoi successi in Italia video : E' avvolta nel mistero la morte del dj Avicii, trovato senza vita a Muscat, [Video]capitale dell'#Oman. Sul decesso dell'uomo dovra' essere fatta luce nelle prossime ore. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP #avicii 01. Era considerato il 're dell'elettronica svedese'. La morte misteriosa del dj svedese Avicii Avicii è stato trovato morto in una camera d'albergo dove non sarebbe stato ...

Nuovo video dietro le quinte per God of War mostra gli orribili Revenant : God of War grazie ad un Nuovo videodiario è stata svelata la creazione dell'inquietante Revenant. Nel Nuovo video di God of War infatti si vede che Kratos avrà a che fare con un Nuovo nemico molto forte. Nell’attesa dell'uscita di God of War di domani, Sony ha deciso di pubblicare periodicamente una serie di video per incuriosire gli utenti fino al lancio del gioco. Manca pochissimo per God of War L’ultimo video pubblicato da Sony svela i ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte punta i riflettori sul Revenant : Ormai ci siamo, manca solamente un giorno e finalmente i giocatori potranno mettere mano all'attesissimo God of War, il titolo di Sony Santa Monica diventato l'esclusiva PlayStation 4 con la media voti più alta di sempre.Come segnala Dualshockers, in vista del lancio, Sony ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per God of War che si concentra su uno dei nemici più letali del gioco, il Revenant.In particolare, il video evidenzia le ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte ripercorre le vicende che hanno plasmato Kratos nei precedenti giochi della serie : L'uscita del tanto atteso God of War è a pochi giorni di distanza. L'esclusiva per PS4, che già può vantare la media voti più elevata tra i titoli della serie, porterà con sé un notevole carico di novità che ha quasi reinventato la serie come la conosciamo.Il nuovo video pubblicato oggi, infatti, ci mostra come Kratos è cambiato dagli inizi della serie. Come segnala Dualshockers, Sony ha rilasciato un nuovo filmato per l'imminente God of War ...