Un posto al sole anticipazioni | GIULIA SCHIAVO interpreta VERA VISCARDI

Un posto al Sole Anticipazioni 5 giugno 2018 : Marina ha una improvvisa illuminazione su Valerio Viscardi : Marina, dopo aver tentato invano di recuperare lo strappo con Elena sulla vicenda Enriquez, avrà un’improvvisa illuminazione sul conto di Valerio Viscardi.

Un posto al Sole : anticipazioni 4 – 8 giugno 2018. Lucio Allocca colpito da infarto : Lucio Allocca Ore di paura per Lucio Allocca. L’attore e regista napoletano, noto al pubblico televisivo soprattutto per il ruolo di Otello in Un Posto al Sole, è stato colpito da un infarto nella notte di sabato 2 giugno. Allocca si è sentito male nella propria abitazione al Vomero, intorno alle 4.30, ed è stato condotto da un mezzo del 118 all’ospedale Cardarelli. L’attore, operato d’urgenza con un intervento d’angioplastica, è ora ...

Un posto al Sole - l'annuncio di Rispo : Lucio sta meglio - passerà : 'Ci ha già tranquillizzato sulla nostra chat di Un posto al Sole, scherzando dopo la grande paura. Solo noi ti possiamo distruggere, gli ho scritto. Lui mi ha ringraziato facendo l'occhiolino. È stato ...

