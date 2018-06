Un paese senza anticorpi

Giornata Mondiale senza tabacco : “La politica del nostro paese tassa le e-cig quasi 3 volte di più della sigaretta tradizionale” : “La politica del nostro Paese tassa le e-cig quasi tre volte di più della sigaretta tradizionale. Un chilo di tabacco, infatti, ha un’accisa base di 140 euro contro i 400 per un litro di liquido per e-cig. È evidente che i consumatori duali siano sempre più portati a tornare al fumo di sigaretta”. A dirlo Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly, la fiera internazionale del vaping e dell’e-cig di Verona, a commento dei dati presentati oggi ...

Freccero : “90 giorni senza governo? E’ momento pedagogico per il paese”. E rimprovera conduttrice per vestito viola : “Non capisco perché insistiate sull’aspetto ridanciano dei 90 giorni senza governo. Io invece credo che questo sia un momento di grande pedagogia, il momento più alto di alfabetizzazione politica che ha avuto l’Italia”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) da Carlo Freccero, membro del cda Rai, circa la crisi politica attuale. E spiega: “Trovo che che mai come in questo periodo gli italiani abbiano compreso ...

Corte dell'Ue : "Illegittimo bloccare i migranti senza l'ok del paese di provenienza" : Una sentenza della Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che una persona richiedente protezione internazionale - tipico il caso dei migranti - nel territorio dell'Unione non può essere rispedita da ...

Migranti - Corte di Giustizia : “Richiedenti asilo non possono essere respinti senza ok del paese Ue di provenienza” : Un richiedente asilo che si sposti sul territorio europeo non può essere respinto verso il paese nel quale ha fatto domanda di protezione internazionale se non con il consenso implicito o esplicito di quest’ultimo. Lo ha stabilito la Corte europea di Giustizia, con una sentenza nella quale prende in esame il caso dell’iracheno Adil Hassan. Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, Hassan si era spostato in Francia. Lì era ...

I migranti e il paese senza guida : Difficile digerire che la settima potenza economica mondiale e tra le prime 15 per spesa militare si faccia prendere per il naso da uno dei tre Stati più poveri del mondo a cui abbiamo donato l'anno ...

Fabrizio Corona : «paese senza democrazia» - il duro commento e le reazioni dei VIP sul caso Mattarella : L'Italia intera è col fiato sospeso per la decisione di Mattarella di dare l'incarico a Carlo Cottarelli dopo che Giuseppe Conte ha rinunciato alla formazione del governo per via di quello che ...

Brasile : Fmi - senza riforme il paese non cresce : Brasilia, 26 mag 00:10 - , Agenzia Nova, - Il Fondo monetario internazionale , Fmi, ha divulgato ieri un rapporto in cui sottolinea come il recupero dell'economia del Brasile è "fragile"... , Brb,

Falcone : Fico - costruiremo un paese senza mafia e criminalità : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – “Una mattina incredibile, c’è un’energia straordinaria e i ragazzi sono il futuro di questo paese. Vogliono un’Italia senza mafia, senza criminalità e noi tutto insieme costruiremo questo paese e ce lo riprenderemo con le unghie e con i denti”. Lo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico arrivando al porto di Palermo per accogliere la nave della Legalità con oltre mille ...

Matrimonio Harry e Meghan Markle - perché ringrazio di essere nato in un paese senza re e regine : Qui in Australia siamo (sono!) tutti moblitati per il Royal Wedding, le nozze del secolo tra il principe Harry e Meghan. Una sorta di follia collettiva, con il Matrimonio trasmesso in contemporanea su tutti i principali canali televisivi pubblici e privati del Paese. Persino il football australiano, che gode da sempre della rituale vetrina della partita del sabato sera (come il calcio in Italia), è stato relegato in un canaluccio di terza ...

Terremoto Centro Italia - Gentiloni : sisma senza precedenti per il nostro paese : L’evento tellurico che ha colpito il Centro Italia nel 2016 ha “dimensioni senza precedenti per l’Italia. Non abbiamo mai avuto una sequenza di 3-4 episodi maggiori e di decine di migliaia di eventi sismici della gravita’ che abbiamo avuto qui a partire dal 24 agosto 2016. C’erano stati altri terremoti, anche nell’Appennino, non sono mancate catastrofi naturali. Qui la sfida vera è venuta dal prolungarsi e dal ...

Trump : senza frontiere non c'è paese : 04.32 Trump torna ad attaccare le leggi che regolano l'immigrazione negli Stati Uniti: "I nostri confini e le nostre leggi sono un pasticcio", ha dichiarato intervenendo a Cleveland a un evento sulla riforma fiscale. "Se non si hanno frontiere non si ha un Paese", ha detto Il presidente Usa ha ribadito di voler di costruire un muro al confine con il Messico e ha insistito sulla necessità di garantire e rendere sicuri i confini "anche a costo ...

Afghanistan : nel doppio attacco suicida muore il grande fotogiornalista che raccontava al mondo un paese senza più speranza : Negli ultimi 15 anni sono morti più di 1000 giornalisti nel mondo. via The Guardian Nelle ultime settimane, l'Afghanistan è stato al centro di una serie di attacchi. Qualche giorno fa sono state ...

Consultazioni - diretta – Mattarella : “Confronto partiti senza progressi. Al paese serve governo. Valuterò possibili soluzioni” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...