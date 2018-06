Un galantuomo di nome Cottarelli

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Carloaveva un gran sorriso quando ha annunciato che poteva lasciare ad altri l’incarico di presidente del Consiglio che ha ricoperto solo per qualche giorno. Come non capirlo? Quando domenica 27 maggio ha ricevuto la chiamata del presidente della Repubblica era nella sua casa di Milano dove aveva appena finito di correggere i compiti dei suoi studenti della Bocconi e stava per prepararsi qualcosa da mangiare per poi guardare una puntata di Breaking Bad, una delle serie più belle che ci siano. Invece ha messo qualche camicia in un trolley, infilato il computer e due libri nello zainetto ed è partito per Roma. «Cosa potevo fare?», ha detto. «Se il presidente della Repubblica chiama devi andare». Come non dargli ragione? Sessantaquattro anni, di Cremona, sposato con due figli, Carlosi è laureato in Scienze economiche e bancarie a Siena e ha un master in Economia ...