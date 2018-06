ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | migranti | scontro Salvini-Tunisia “esporta galeotti”

Wind Music Awards 2018 - Arena di Verona/ ULTIME NOTIZIE : che successo per J-Ax e Fedez! (4 e 5 giugno) : Wind Music Awards 2018 : parata di stelle della Music a italiana e internazionale all' Arena di Verona . Ultime notizie : biglietti, orari e news utili per il doppio evento.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:35:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 : Bentivogli (Cisl) “no correlazione tra uscita-ingresso giovani” ( ULTIME notizie) : RIFORMA PENSIONI Governo Conte. Brambilla spiega come saranno Quota 100 e Quota 41,5. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Secondo una delle figure maggiormente emergente nel nuovo mondo sindacale sempre più slegato ai “monoliti” del passato (cioè dove si era totalmente separati dalla realtà dei cambiamenti sul lavoro), Marco Bentivogli , non si può continuare a sostenere come molti che l’uscita dei tanti ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma da molestatore/ ULTIME NOTIZIE : solidarietà alla ministra solo dalla Lega : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla. In queste ore si parla di Giulia Bongiorno più per l'aggressione subita che per la sua nomina al ministero della Pubblica Amministrazione. In realtà, l'avvocato avrebbe reagito prontamente davanti all'uomo che stava molestando una donna, allertando subito le forze ...