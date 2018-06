Udinese | tra scambi e tasse non pagate | Hidden Owl | la cassaforte dei Pozzo a Dubai

Jankto - bordate all'Udinese : "Ci trattavano come schiavi nel peggior albergo della città" : bordate di Jakub Jankto contro l'Udinese. Il ceco dal ritiro della nazionale racconta di aver vissuto una stagione complicata a Udine: "Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione - ha detto al...

Udinese - Jankto attacca : “Trattati come schiavi. Sonniferi per dormire” : Udinese, Jankto- Jakub Jankto esplode e attacca pesantemente l’Udinese. Il centrocampista, intervistato ai microfoni di “Ceska Televize”, ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno sul club friulano. Poi la decisione: “Vorrei lasciare l’Italia”. “TRATTATI come SCHIAVI” “Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione. Era il peggior albergo di Udine, dove i bagni erano ...

Udinese INTER 0-4/ Video - Icardi trascina i nerazzurri : Champions League più vicina : Video UDINESE INTER (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:45:00 GMT)

Panchina Udinese - colpo di scena : Stramaccioni dice no - scelto il nuovo allenatore : Panchina Udinese – Situazione delicatissima in casa Udinese reduce dall’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa paura e si rischia una clamorosa retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in Panchina e l’esonero del tecnico Oddo, inizialmente la scelta era ricaduta su Stramaccioni ma durante l’ultimo incontro c’è stata la fumata nera, accordo definitivamente saltato, l’allenatore ...

Udinese - Stramaccioni in standby : Mandorlini l'alternativa : Non si è ancora sbloccata la trattativa per riportare Andrea Stramaccioni sulla panchina dell' Udinese . Secondo quanto riporta Sky Sport , l'ex allenatore dell'Inter non ha ricevuto le garanzie tecniche che aveva chiesto ai friulani, che in alternativa valutano Andrea Mandorlini , cercato anche dalla Cremonese.