U&D | Luigi ha inaugurato il suo pub | Sara assente per un malore del nonno

Gossip U&D : Sara 'diserta' la serata speciale di Luigi per problemi familiari Video : Come mai Sara Affi Fella non era presente alla serata di inaugurazione del locale di Luigi Mastroianni? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da quando hanno saputo che la napoletana non ha preso parte all'evento organizzato dal fidanzato. Se inizialmente in tanti pensavano che i due non potessero farsi vedere insieme in pubblico per motivi contrattuali, oggi alcuni siti di Gossip hanno riportato la verita': lo stesso ...

U&D : Luigi Mastroianni inaugura il suo locale ma Sara non c'è : Sara Affi Fella e il suo nuovo fidanzato, Luigi Mastroianni, conosciuto a Uomini e Donne, sono già in crisi dopo una settimana dalla scelta? Sara non si è presentata all'inaugurazione del nuovo locale di Mastroianni, il pub Case Cancelleri Story di Scordia in Sicilia. Cosa sarà successo? L'ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto condividere questo momento così importante per il suo Luigi a causa di problemi familiari. Sembra, infatti, che il ...

U&D Lorenzo non si arrende : il gesto per Sara e la reazione di Luigi Video : Il trono di Sara Affi Fella si è concluso circa una settimana fa. La ragazza ha portato a termine il suo percorso televisivo scegliendo il corteggiatore Luigi Mastroianni con cui, oggi, vive una serena storia d'amore lontano dai riflettori. La Fella appare tranquilla e felice insieme al grande amico di Giordano Mazzocchi ma durante la loro tranquillita' di coppia ecco che emerge un dettaglio che potrebbe creare nuovamente scompiglio. Si tratta ...

U&D : la promessa di Giordano Mazzocchi a Sara e a Luigi dopo la scelta Video : Tante le emozioni in studio con la scelta di Sara Affi Fella [Video], registrata in data 29 maggio e trasmessa, sulla rete di Canale 5, ieri pomeriggio. L'ultima tronista del trono classico di Uomini e donne ha abbandonato la poltrona rossa offerta da Maria De Filippi concludendo il proprio percorso sul trono insieme a Luigi Mastroianni, il suo nuovo compagno di vita. Per gran parte dei telespettatori la scelta di Sara è stata una grande ...

U&D Sara ha scelto Luigi : il pensiero di Nicola - l'ex fidanzato della Fella Video : Un'altra scelta emozionante è stata registrata nel famoso studio Mediaset di Uomini e donne e trasmessa sul piccolo schermo. Questo pomeriggio, in data 30 maggio, abbiamo assistito alla messa in onda di una nuova puntata del trono classico. Nel corso di questo appuntamento Sara ha fatto la sua scelta [Video] ricaduta, come ben sappiamo, su Luigi Mastroianni: scopriamo tutte le novita' e gli aggiornamenti post-scelta. Uomini e Donne: Sara ha ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Sara : ecco cos'è successo con Luigi Video : A Uomini e donne si avvicina il momento del congedo finale anche per la bella tronista Sara Affi Fella, [Video] l'ultima di questa edizione che ancora non ha maturato la sua scelta finale. Ebbene queste ultime giornat sono state molto importanti per la bella Sara, la quale ha avuto modo di pensare e riflettere bene sul da farsi in vista della registrazione finale che ormai è alle porte. L'attesa scelta di Sara a Uomini e donne: ecco quando si ...

U&D - Lorenzo Riccardi contro i fan di Luigi : il video diventa virale : E' tempo di scelte a Uomini e Donne [video]e la prossima tronista a dichiarare il proprio amore nel famoso studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi sara' Sara Affi Fella. La ragazza, ex concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island trasmessa l'anno scorso sulla rete di Canale 5 è giunta alla fine del proprio percorso televisivo assieme ai suoi due rispettivi corteggiatori: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Chi, tra i ...

U&D - la scelta di Nilufar Addati è Giordano Mazzocchi : post di Luigi Mastroianni : Nilufar Addati ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista di Uomini e donne, dopo mesi di indecisioni, ha deciso di uscire dagli studi del programma di Canale 5 [VIDEO] insieme a Giordano Mazzocchi. Una scelta inaspettata da molti che ormai davano per certa la preferenza verso Nicolò. Il percorso di Nilufar e Giordano Mazzocchi in questo periodo è stato molto tormentato: l’ex corteggiatore più volte infatti si è detto infastidito dalle ...