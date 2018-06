Ucciso a colpi d' arma da fuoco a Napoli

Napoli - colpi di pistola nella notte : Ucciso 38enne al Rione Traiano : Un 38enne napoletano, Angelo Raineri, è stato ucciso nella notte a colpi d'arma da fuoco. Giunto in fin di vita all'ospedale San Paolo, è stato operato d'urgenza per...

Bologna : preso dopo 20 anni il killer di Valeriano Poli - buttafuori Ucciso con 8 colpi di pistola : Il 34enne venne ammazzato il 5 dicembre del 1999 in quello che molti giornali definirono un "agguato in stile mafioso": uno dei proiettili lo colpì alla testa, uno al cuore e gli altri sei in diverse zone del corpo. Arrestato un 59enne bolognese.Continua a leggere

Migrante Ucciso a colpi di fucile : “Difendeva i braccianti sfruttati” : Raccoglieva lamiere in un’ex fabbrica divenuta discarica per costruire le nuove “case” dei suoi compagni. Non poteva immaginare che avrebbe pagato con la vita per quei pezzi di ferro vecchio. Sacko Soumalya, di 29 anni, originario del Mali, è morto così centrato alla testa da un colpo di fucile. La disperata corsa verso l’ospedale di Reggio Calabri...

Dramma in Colombia : Alejandro Peñaranda Ucciso a colpi di pistola : Il calcio Colombiano è sotto shock per la morte di Alejandro Peñaranda Trujillo, 24enne attaccante del Cortulua, club di seconda divisione. Il giocatore è stato ucciso con un colpo di pistola sparato ...

Kiev - giornalista e scrittore russo Arkady Babchenko Ucciso : “colpito alla schiena” : Un altro giornalista russo ammazzato, un altro critico del presidente russo caduto sotto colpi di pistola in un agguato tutto da chiarire. Questa volta è toccato ad Arkady Babchenko, reporter e scrittore finito in esilio a Kiev dopo essere stato oggetto di minacce per le sue posizioni polemiche contro le operazioni di Mosca in Siria e Ucraina. Babchenko sarebbe stato colpito alla schiena da tre proiettili mentre stava rientrando nel suo ...

Palermo. Agguato ad Oreto : Dino Salvato Ucciso con colpi di pistola al volto : Efferato Agguato in strada ieri sera a Palermo. I sicari hanno ucciso Dino Salvato. L’uomo di 29 anni è stato

Far west in Calabria : uomo Ucciso a colpi di fucile sotto casa - spari in un bar e quattro feriti : Un morto e quattro persone ferite in Calabria: è il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera, probabilmente ad opera della...

Londra violenta : a distanza di poche ore Ucciso un 17enne e feriti 2 ragazzini a colpi di pistola : Un giorno di strordinaria violenza a Londra. Il tragico bilancio di giornata parla di un diciassettenne ucciso stamani e di due ragazzini feriti in serata con colpi di arma da fuoco ad Harrow, nella...

