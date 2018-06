Twitch Prime | Strafe e The Banner Saga tra i titoli gratuiti di giugno

Fortnite : presentate le nuove ricompense esclusive per gli abbonati a Twitch Prime : Siete appassionati giocatori di Fortnite e possedete un abbonamento al servizio Twitch Prime? Vi farà piacere sapere che un nuovo Fortnite Twitch Prime Pack è disponibile sulla piattaforma, e include alcuni contenuti esclusivi gratuiti per tutti i sottoscrittori dell'abbonamento.Il pacchetto potrà essere ottenuto effettuando l'accesso con il proprio profilo su Twitch e collegandolo con quello di Fortnite. Una volta fatto questo, vi basterà ...

Gli abbonati a Twitch Prime ricevono un nuovo pacchetto di oggetti gratuiti per Fortnite : Mentre tutte le attenzioni dei giocatori di Fortnite erano ultimamente rivolte al crossover con Avengers: Infinity War, ecco spuntare novità che riguardano gli utenti abbonati al servizio Twitch Prime.Come saprete, Fortnite è molto popolare su Twitch quindi non sorprende che gli oggetti promozionali per gli abbonati siano dedicati ancora al celebre gioco di Epic Games.Come riporta VG247.com, da ora gli abbonati a Twitch Prime riceveranno il ...

Ottenere giochi Twitch gratis con Amazon Prime : Se siete dei videogiocatori sicuramente già conoscerete Twitch, la piattaforma dove quotidianamente i gamer più famosi fanno streaming live delle loro partite. La cosa che in meno di voi sapranno è che tramite Twitch si possono anche Ottenere contenuti gratis. In questo articolo andremo a vedere come Ottenere giochi Twitch gratis con Amazon Prime. Infatti facendo l’abbonamento Amazon Prime non avrete solo il vantaggio di avere consegne più ...

Twitch Prime : Gone Home - Psychonauts e Clustertruck tra i giochi gratuiti di maggio : Gli abbonati Twitch Prime hanno da sempre potuto godere di una moltitudine di vantaggi utilizzando la nota piattaforma di streaming, e da qualche tempo chi è in possesso di un abbonamento riceve tra gli altri benefit anche 6 giochi completamente gratuiti al mese. Twitch ha appena rivelato quali saranno quelli di maggio, ...

