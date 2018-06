Tutto pronto per il Gladiatore in concerto al Colosseo

Tutto pronto per l’arrivo di Patti Smith al Roma Summer Fest : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T18:14:08+00:00 Roma – La sacerdotessa del rock Patti Smith è un’icona indiscussa nel mondo della musica, ma il suo legame con il nostro Paese è certamente speciale: l’Università degli Studi di Parma le ha conferito la laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne e sempre in terra parmigiana ha tenuto la […] L'articolo Tutto pronto per l’arrivo di Patti Smith al Roma Summer Fest proviene da NewsGo.

Sestri Levante - la città delle Fiabe. Tutto pronto per l'Andersen 2018 : Scienza, filosofia e musica con Guido Conforti e Michele Piana del Festival della Scienza e un salto nel mitico '68, dalla voce di Lidia Ravera, alle 19,30 nella Baia del Silenzio, segue la prima di ...

La Regata delle Repubbliche marinare Tutto pronto a Pra’| : La squadra di Genova è arrivata prima nella gara dei gozzi e deciderà da quale corsia partire per il Palio |

La Regata delle Repubbliche marinare Tutto pronto a Pra’ | : In attesa del Palio, si è svolta la gara di cannottaggio che precede la competizione dei gozzi storici e la Regata |

La Regata delle Repubbliche marinare Tutto pronto a Pra’ - la gara e la festa : In attesa del Palio, gli atleti lombardi under 15 si sono aggiudicati la gara di cannottaggio che precede la competizione dei gozzi storici e la Regata

Uomini e Donne/ Video - Nicolò Ferrari pronto a rinunciare a Tutto per Marta Pasqualato! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quali sono le coppie dell'edizione 2017/18 che stanno ancora insieme dopo la scelta? Ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:28:00 GMT)

LIVE Francia-Italia - Tutto pronto a Nizza. Mancini : "Avanti senza paura" : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

Vasco Rossi - Tutto pronto per la prima data a Torino. Claudio Golinelli è uscito dall'ospedale : 'Sono ancora qua - eh già' - VIDEO : Ad accompagnare il post, un VIDEO nel quale Golinelli, citando una delle hit più recenti di Vasco, dice: "Uè, sembrava la fine del mondo... Ma sono ancora qua, eh già!". Non è dato sapere, al momento,...

A Empoli Tutto pronto per il 'Volo del Ciuco'. Anche il 'ciuchino' di cartapesta del Virgilio : Una serata con spettacoli a tema, piatti dell'epoca, artisti che intratterranno i commensali che saranno oltre un centinaio. Sono attese le performance dei cantori Novus Amor, la ballerina Martina ...

Auto – Rally del Salento - Tutto pronto per la 51ª edizione : svolte questa mattina le verifiche preliminari : svolte questa mattina le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla cinquantunesima edizione del Rally del Salento Puntuali alle ore 8.30, sotto l’attento controllo degli Ufficiali di Gara sono cominciate presso l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla ...

Tutto pronto per la Fiera regionale dei Vini di Buttrio : SPETTACOLI . Side Kunst Cirque presenta 'Laerte' di e con Philine Dahlmann, Edoardo Demonts, Giacomo Martini, Salvatore Frasca. Venerdì alle 20.30, sabato e domenica alle 20, Side Kunst Cirque ...

Rolex Giraglia 2018 – Tutto pronto per l’edizione numero 66 : Tutto pronto per la 66ª edizione della Rolex Giraglia 2018: 20 anni di partnership con Rolex e 236 barche iscritte Nel 1436 Renato di Provenza si appella a un nobile genovese, Raffaele di Garezzio, affinché ripopoli Saint Tropez. Così sessanta famiglie liguri fanno rinascere Saint Tropez, e come contropartita il duca s’impegna a non far pagar loro tasse, convenzione che durerà per duecento anni. Da allora sono passati oltre 5 secoli e alle ...