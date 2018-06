Tutte le tasse sulla seconda casa

gqitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) Il concetto dicome elemento sostanziale dello sviluppo economico e sociale della società è alla base dile agevolazioni fiscali che riguardano la proprietà dell’abitazione principale. La Costituzione italiana non garantisce espressamente il diritto allama di fatto la rende accessibile a tutti agevolandone l’acquisto oltre a riconoscere il suo valore fondamentale per la salute, la crescita dell’individuo e l’interesse della collettività. Proprio per questo da un punto di vista fiscale esiste un netto scarto tra prima eda intendersi come abitazione con annesse pertinenze che non sia destinata a essere l’abitazione principale. Nella categoriarientrano sia gli immobili acquistati a scopo di investimento, sia quelli sfitti non occupati, le case utilizzate per le vacanze o qualsiasi altro immobile nel quale il proprietario non sia ...