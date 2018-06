Tumori | l’aspirina blocca il cancro intestinale | ecco in che modo

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) L’aspirina impedisce la formazione deiintestinali in quanto è in grado dire la “centrale elettrica” che alimenta la malattia. Lo rivela uno studio dell’Università di Edimburgo in uno studio pubblicato sulla rivista Nucleic Acid Research. I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti suprelevati da pazienti e hanno scoperto che l’aspirina agisce sul “nucleolo”, che si trova nel cuore delle cellule, all’interno del nucleo che contiene il DNA. L’attivazione di questa centrale elettrica guida la formazione del tumore e la sua disfunzione è stata collegata a malattie come il Parkinson e l’Alzheimer. L’aspirinain particolare una sostanza chiamata TIF-IA, una molecola chiave essenziale per il funzionamento del nucleolo. Questa scoperta, secondo i ricercatori, potrebbe portare a nuovi ...