Tumore del rene | il tasso di risposta globale raggiunge quasi il 40% con pembrolizumab in

L’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione del Tumore metastatico del colon-retto : Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ci parla dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto. Infatti, la cura di questo tumore necessita dell’apporto di vari specialisti, tutti con una specifica esperienza e coordinati per la gestione di ciascun caso. ? Oncologo medico, chirurgo, radiologo, radiologo interventista, anatomopatologo e radioterapista ...

Tumore del rene : nivolumab in associazione con ipilimumab offre una qualità di vita migliore : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha presentato i risultati dei ‘patient-reported outcomes’ dello studio di Fase III CheckMate -214, in pazienti a rischio intermedio o sfavorevole con carcinoma a cellule renali avanzato trattati con la combinazione dei due farmaci immuno-oncologici nivolumab in associazione con ipilimumab, a basso dosaggio (1 mg/kg), rispetto a sunitinib, in un follow-up di oltre due anni. I pazienti di questo studio ...

Curare il Tumore del seno con una terapia chemio-free : E’ possibile Curare il tumore del seno con una terapia chemio-free. Si può in due terzi dei casi per le

Tumore del polmone - aumentano i pazienti che beneficiano dell’immunoterapia : Sempre più pazienti colpiti da Tumore del polmone in stadio avanzato potranno beneficiare dell’immunoterapia in prima linea, grazie agli ottimi risultati ottenuti con pembrolizumab sia in monoterapia che in combinazione con la chemioterapia, in entrambe le istologie (squamosa e non squamosa). È quanto dimostrano gli studi di fase III con pembrolizumab, KEYNOTE-042 e KEYNOTE-407, presentati al 54° Congresso dell’American Society of Clinical ...

Tumore del polmone : aumentano i pazienti che beneficiano dell’immunoterapia : Sempre più pazienti colpiti da Tumore del polmone in stadio avanzato potranno beneficiare dell’immunoterapia in prima linea, grazie agli ottimi risultati ottenuti con pembrolizumab sia in monoterapia che in combinazione con la chemioterapia, in entrambe le istologie (squamosa e non squamosa). È quanto dimostrano gli studi di fase III con pembrolizumab, KEYNOTE-042 e KEYNOTE-407, presentati al 54° Congresso dell’American Society of Clinical ...

Tumore del polmone / Ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce : Tumore del polmone, Ecco la spia nel sangue che può portare a una diagnosi precoce in grado di salvare la vita. Troppo spesso la patologia viene scoperta in fase avanzata quando è tardi.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Tumore del polmone : biopsia liquida per scoprirlo in fase precoce : Un semplice test del sangue, la cosiddetta biopsia liquida, si è dimostrata uno strumento potenziale per individuare il Tumore del polmone ad uno stadio iniziale. Un report iniziale del grande studio in atto, CCGA (Circulating Cell Free Genome Atlas), ha infatti fornito un’evidenza preliminare del fatto che un test del sangue può essere capace di scoprire il cancro al polmone nella fase iniziale. Si tratta di uno dei primi studi che ...

Tumore - scoperto il test del sangue che individua 10 tipi di cancro : Una scoperta destinata a rivoluzionare la medicina e la prevenzione in campo oncologico. Le semplici analisi del sangue, infatti, permetteranno di individuare geni tumorali prima che la malattia si possa diffondere e mettere a rischio i pazienti. Tutto succede negli Usa dove i ricercatori avrebbero

Tumore del fegato : solo il 10% delle diagnosi è in fase iniziale - nuova terapia mirata migliora la sopravvivenza : solo il 10% dei casi di Tumore del fegato è diagnosticato in fase iniziale quando l’intervento chirurgico può essere risolutivo. In Italia vivono circa 27.745 cittadini dopo la diagnosi di questa neoplasia, che rappresentano l’1% del totale dei pazienti oncologici. Si tratta di un Tumore con percentuali di guarigione ancora basse, infatti solo il 20% è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Oggi per i pazienti con malattia avanzata già trattati si ...

Leucemia cronica - trovato un anticorpo che frena la crescita del Tumore. Positivo il primo test su 26 pazienti : Si chiama “cirmtuzumab” ed è un anticorpo che sembra capace di bloccare la crescita della Leucemia linfocitica cronica (il tipo di Leucemia più comune negli adulti). La conferma è arrivata da uno studio clinico pilota su 26 pazienti gravi, condotto presso la School of Medicine dell’Università della California San Diego e pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell. Secondo gli scienziati, la molecola ...

Biopsia liquida / Arriva un metodo per diagnosticare il Tumore prima del sintomo : Biopsia liquida, Arriva un metodo per diagnosticare il tumore ancor prima che ci siano sintomi nel paziente. Si lavora a una svolta che permetterà di lottare ancor di più contro la patologia(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Pene amputato per un Tumore e ricostruito con la pelle del braccio : Delicato intervento chiurgico a Torino, dove una equipe medica ha effettuato un'operazione di ricostruzione del Pene. Sotto i ferri un paziente che si era sottoposto ad un precedente intervento in cui l'organo genitale gli era stato amputato. L'intervento di rimozione si era reso necessario a causa di una massa tumorale che aveva intaccato la zona pubica negli anni precedenti. L'intervento di ricostruzione, invece, ha avuto una durata di circa ...

Torino : amputato per un Tumore - pene ricostruito con un lembo dell’avambraccio : Presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino è stato ricostruito totalmente il pene con un lembo dell’avambraccio sinistro, ad un paziente a cui era stato amputato per un tumore. Il paziente, al tempo 40enne, si è accorto della presenza di una piccola neoformazione sul glande: col tempo la lesione è diventata sempre più grande e a seguito di visita urologica si è rivelato un possibile segnale di tumore infiltrante ...

Il Policlinico di Milano all’avanguardia nella gestione multidisciplinare del Tumore al polmone : Un approccio multidisciplinare e multi-patologia per garantire una corretta gestione del tumore al polmone. È quanto accade al Policlinico di Milano, struttura d’avanguardia nel trattamento di questa neoplasia. L’ospedale gestisce oltre 500 casi di tumore al polmone l’anno di cui 200 chirurgici, e tutti gli iter per la diagnosi e l’impostazione della terapia si realizzano entro 1 mese dalla prima visita, che si può ottenere in soli 7 giorni. Il ...