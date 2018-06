Trump litiga con i campioni | salta il tradizionale ricevimento alla Casa Bianca

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) I Philadelphia Eagles non saranno ricevutidal presidente degli Stati Uniti, Donald, nellacerimonia riservata aidel Super Bowl. E' stato lo stessoad annunciarlo in un comunicato della. La decisione è legata ai contrasti con i vincitori del campionato Nfl di football americano sulla questione legata all'inno nazionale."I Philadelphia Eagles sono stati invitati. Sfortunatamente, solo un ristretto numero di giocatori ha deciso di venire e noi abbiamo cancellato l'evento -ha poi spiegato su twitter lo stesso-. Stare nello spogliatoio durante l'esecuzione dell'inno nazionale è irrispettoso per il nostro Paese, così come inginocchiarsi".The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled ...