Trovata morta in piscina vicino a Lodi L’autopsia stabilirà le cause del decesso di

Usa - la stilista Kate Spade Trovata morta nel suo appartamento : La fashion designer Kate Spade è stata trovata morta nel suo appartamento a Manhattan, New York. Lo hanno fatto sapere fonti della polizia. Vari media hanno anche riferito che apparentemente si tratterebbe di un suicidio, ma la polizia non ha confermato. La stilista aveva 55 anni. Molto amato dai millennials, il suo brand è stato acquisito da Coach nel 2017 per 2,4 miliardi di dollari (circa 2,2 miliardi di euro). Secondo voci riportate dal sito ...

Donna Trovata morta in casa : Una Donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Pescara. Le cause del decesso non sono ancora chiare e i carabinieri stanno effettuando le indagini e gli accertamenti di rito. Oltre ai ...

Agugliano - 70enne Trovata morta con una coltellata alla gola/ Graziella si è suicidata? (Pomeriggio 5) : Agugliano, 70enne trovata morta con una coltellata alla gola: Graziella si è tolta la vita? Tutti i dubbi attorno al decesso dell'anziana. Il caso a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:29:00 GMT)

Laura Mortimer - mamma 31enne - Trovata morta a letto con la figlia di 11 anni. Arrestato il marito : In Gran Bretagna un uomo di 28 anni è stato Arrestato per l'accusa di omicidio di una giovane madre e sua figlia. Chris Boon era il marito della donna e il...

Scoperta shock in casa : donna Trovata morta con un coltello conficcato in gola : Il macabro ritrovamento ad Agugliano da parte di un parente della donna che si è accorto del corpo esanime della 71enne che giaceva in un lago di sangue sul balcone della villetta di famiglia. Per gli inquirenti l'ipotesi più probabile è di un suicidio visto che in casa non manca nulla e non ci sono segni di effrazione o colluttazione.Continua a leggere

Tre coltellate alla gola : donna Trovata morta in un appartamento a Piacenza : Una donna è stata uccisa poco dopo le 16 in un'abitazione a Piacenza con tre coltellate alla gola. È avvenuto in un appartamento al primo piano di viale Dante, alle porte del centro...

Piacenza - donna Trovata morta in casa con tre coltellate alla gola : Una donna è stata trovata morta nella sua casa di viale Dante a Piacenza, alle porte del centro storico. Sulla gola tre coltellate, che lasciano pensare all’ipotesi di un omicidio. Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 16. Sul posto la polizia e i medici del 118. L'articolo Piacenza, donna trovata morta in casa con tre coltellate alla gola proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ravenna - esce per fare una passeggiata e non torna più : Rosa Trovata morta nel fiume : È stata purtroppo ritrovata senza vita Rosa Bacchilega, la sessantaseienne scomparsa mercoledì scorso dalla propria abitazione di Cà di Lugo. Il corpo della donna è stato trovato dai soccorritori nel letto del fiume Santerno. A lanciare l’allarme dopo la scomparsa della signora era stato il figlio. Per giorni sono andate avanti le ricerche su tutto il territorio.Continua a leggere

Giallo a Cagliari - donna Trovata morta in casa : Giallo nel quartiere Villanova a Cagliari. Un'anziana è stata trovata morta in casa in via San Saturnino. Sul posto sono accorsi gli uomini delle Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Cagliari ...

Anziana Trovata morta in casa : "Lago di sangue" : Un'Anziana donna è stata trovata morta in casa nel quartiere Villanova, a due passi dal centro di Cagliari. Donna trovata morta a Cagliari Sulle scale dell'...

Sala Consilina. Maria Pellegrino Trovata morta in via Pozzillo : Dramma a Sala Consilina (Salerno). Una donna di 61 anni è stata trovata morta nell’auto parcheggiata in via Pozzillo in

Pisa. Va in ufficio alle 8 e dimentica la bimba in auto - Trovata morta alle 16 : Incredibile quanto successo nel Pisano. Un uomo è andato al lavoro e ha lasciato la sua bimba di un anno