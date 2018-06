Trapani Calcio | la smentita di Sichera | ' nessun incarico da Peppe Bologna'

Blastingnews

: @MCriscitiello VI ANNUNCIO CHE RINALDO SAGRAMOLA È IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRAPANI CALCIO...ci vuole portare dove m… - vitomannina : @MCriscitiello VI ANNUNCIO CHE RINALDO SAGRAMOLA È IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRAPANI CALCIO...ci vuole portare dove m… - sportiamoci : COMUNICATO DELLA SOCIETA’ TRAPANI CALCIO - LaSberla : Il candidato sindaco Peppe Bologna interviene ancora sul Trapani Calcio -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sono giorni difficili per iltrapanese, qualcosa di gia' vissuto 13 anni fa quando l'ex presidente Nino Birritella aveva messo in vendita ile, dopo settimane di indiscrezioni e trattative, la societa' era finita nelle mani dell'armatore napoletano Vittorio Morace. Dopo 12 anni, Morace ha deciso di lasciare il testimone VIDEO. Una scelta forzata quella dell'anziano imprenditore, dettata dai problemi giudiziari che lo vedono coinvolto, ma soprattutto dalle precarie condizioni di salute. Ildeve dunque cambiare proprietario e ci si augura che qualcuno si faccia avanti, altrimenti il proseguo dell'attivita' del club è seriamente a rischio. La prima scadenza da rispettare è quella del 30 giugno 2018, data entro la quale la societa' granata deve iscriversi al prossimo campionato di VIDEO Serie C VIDEO. Un piccolo 'giallo' sulla proposta di ...