Trapani | blitz contro i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro

MAFIA - MESSINA DENARO : BLITZ A Trapani / Perquisizioni - trovati pizzini per il boss : si nasconde in Sicilia? : MAFIA , BLITZ a TRAPANI contro i fiancheggiatori di MESSINA DENARO : 17 indagati, tutti affiliati al super boss . Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Trapani : blitz antidroga - sottratti al mercato stupefacenti per 150 mila euro : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – L’operazione antidroga della Polizia di Stato di Trapani che all’alba di oggi ha portato in carcere undici persone nel trapanese, ha contribuito a far luce su un vasto traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina che nell’arco di sei mesi “ha consentito di sottrarre al mercato locale stupefacenti per un controvalore di circa 150.000 euro”. E’ quanto dicono ...